El reto de los Warriors: no perder el hambre de títulos

OAKLAND, California (AP) — Steve Kerr recientemente planteó una pregunta a las luminarias de Golden State: ¿Qué debería decirle a un equipo que ha ganado campeonatos en dos de las últimas tres campañas y alcanzó la final en el otro?

¿Cómo alentar a un grupo que ha ganado 67, 73 y 67 partidos en las últimas tres temporadas?

"Tiene que ser sobre lo que es importante para nosotros”, dijo Kerr. “El gozo de venir a entrenar todos los días es importante, el proceso”.

Kent le pide a los jugadores de los Warriors a que encuentren formas de mejorar. Está paneando formas de que no se vuelvan conformistas, mantengan la ambición que ha convertido la franquicia en un eterno contendiente con nombres como Stephen Curry, Kevin Durant y Draymond Green encabezando la carga tras décadas de futilidad.

"Ha sido realmente fluido. Existe una conexión y cierta expectativa de cómo vamos a jugar comparado con el año pasado”, dijo Curry. “Hubo un par de interrogantes cuando llegamos a los entrenamientos y un proceso de tanteo, pero el entrenador nos ha retado a concentrarnos en los detalles de cómo podemos mejorar respecto al año pasado. Bromeó con nosotros: ‘Qué le digo a un grupo que ganó 67 partidos o más de 65 en cada uno de los últimos tres años, dos campeonatos, cómo le dices a un equipo así que hay que mejorar?’ Básicamente, se trata de seguir trabajando en nuestra ofensiva, crear pantallas, las transiciones.

Lo que ha logrado la franquicia en las últimas tres campañas es algo que Green no puede obviar.

"Es algo especial”, dijo. “Y pienso que muchas veces en la vida nos olvidamos de vivir el momento, especialmente en esta era, los medios sociales _’déjame grabar esto’ _ perdiéndome todo lo que veo porque lo miro en el teléfono. Te olvidas de disfrutar el momento. Por mucho que trato de disfrutar el momento, nunca lo entiendes completamente hasta que se acabó”.

Seguidamente algunos puntos a seguir con los Warriors:

VISITA A LA CASA BLANCA: Curry ocupó titulares el mes pasado, cuando reiteró que no quería visitar la Casa Blanca con Donald Trump como presidente, quien entonces dijo que le retiraba la invitación a los campeones.

Los Warriors se han vuelto un rostro para el activismo social en los deportes _ específicamente hablando contra la injusticia racial.

"Es el génesis de nuestra posición y si nos viste el año pasado nos paramos durante el himno nacional”, dijo Curry. “Ciertos equipos entrelazaron los brazos o tuvieron demostraciones diferentes y la NFL ha tenido un enfoque diferente. Pero se trata del mensaje, no el acto. Si eso no es claro para todo el mundo, no es una falta de respeto a nada de la bandera ni el himno y espero que podamos movernos en la dirección apropiada”.

LA SALUD DE KERR: Kerr se perdió 11 parridos en la postemporada por dolores en el cuello, náusea y otros síntomas derivados de una operación en la espalda en el 2015.

Ha mejorado, pero aún siente molestias ocasionales. Ganador del premio al entrenador del año en la NBA en 2016, Kerr se siente optimista de que estará en la banca toda la campaña.

EQUIPO INTACTO: Con tantos rostros familiares de regreso _ 12, para ser precisos _ hay apenas un puñado de jugadores que se integran por primera vez.

"Es mucho más fácil escoger el sistema cuando tienen solamente dos o tres jugadores nuevos, en lugar de seis o siete”, dijo Kerr.