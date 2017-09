Es un trato: Wade se incorpora a los Cavaliers

Durante buena parte del receso entre temporadas, el despertador de Dwyane Wade sonó a las 5:45 de la mañana. Aproximadamente una hora después, solía estar con LeBron James, entrenando en un gimnasio.

Y la química entre ambos fue tan buena como siempre.

“Él me impulsa para ser mejor”, afirmó Wade.

Ahora, ambos compartirán más actividades.

Wade firmó el miércoles un contrato por un año y 2,3 millones de dólares con los Cavaliers de Cleveland para reencontrarse con James. Los dos formaron parte del plantel del Heat de Miami que llegó a cuatro finales de la NBA y que conquistó dos títulos.

El acuerdo con Wade se oficializó en cuanto quedó transferible. Recién el fin de semana, fue rescindido su contrato con los Bulls de Chicago.

“Me encanta este reto”, comentó el escolta en declaraciones a The Associated Press. “Si no fuera así, me hubiera quedado en Chicago. Pero deseaba el desafío de volver a este gran escenario, jugar en momentos importantes y ver qué tengo. Así que no voy a hablar de lo que puedo dar, sino que saldré a demostrarlo cuando las luces sean más brillantes y los partidos más relevantes. Ahí es donde me siento vivo y necesito eso”.

Wade contempló la posibilidad de volver a Miami, escuchó propuestas para unirse a Paul George y Carmelo Anthony en Oklahoma City, consideró incluso llegar a San Antonio y recibió una llamada de Golden State.

Al final, quería jugar con James, a quien considera su “hermano”.

“Definitivamente creo que puedo ayudarlo de diferentes formas”, comentó Wade en la entrevista telefónica, mientras estaba sentado frente a su nuevo casillero. “Es, en el deporte actual, el mejor basquetbolista que tenemos. Sabe que voy a trabajar con él y que estaré ahí”.

El miércoles por la mañana, James dijo estar feliz como un niño, al confirmarse que jugará de nuevo con Wade.

“Es uno de mis mejores amigos”, declaró James después de la primera de las dos prácticas de Cleveland en la jornada.

El segundo entrenamiento fue el primero de Wade.

“Es como cuando comienzas el año escolar, llegas al salón de clases y no sabes quiénes serán tus compañeros”, explicó James. “Cuando llegas, uno de tus mejores amigos está ahí y dices ‘sí, será divertido, será una buena generación’”.

Y también un buen equipo.

Wade y James pasaron cuatro temporadas juntos en el Heat, formando un dúo demoledor. Ahora unirán fuerzas en Cleveland, que cedió a Kyrie Irving en canje a Boston pero incorporó a Isaiah Thomas, Jae Crowder, Derrick Rose, Jeff Green y el español José Calderón.

___

El periodista de la AP, Tom Withers contribuyó con este despacho.