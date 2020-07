635x357 Los A's recargan sus bates en otra pulseada contra Houston.

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Con tantos meses de inactividad, la atención que asediaba a Mike Fiers ha mermado significativamente.





Podrá pasar inadvertido otra vez, algo que que él prefiere.





Como el denunciante del escándalo de robo de señales de los Astros de Houston, Fiers reitera que su deseo es seguir con la temporada. Es lo que podrá hacer.





Los Atléticos de Oakland están por iniciar una campaña abreviada de 60 juegos, procurando repetir en la postemporada. Y tienen en la mira a los potentes Astros por la corona de la División Oeste de la Liga Americana.





“Cada juego es trascendental. Lo sabemos”, dijo el jardinero derecho Stephen Piscotty. “No podemos arrancar trastabillando".





Originalmente, los Astros tenía previsto visitar el Coliseo de Oakland el 30 de marzo, en la primera gira de los campeones reinantes de la división en este 2020. Su arribo a la ciudad será el 7 de agosto.





Fiers ganó 15 encuentros y lanzó su segundo juego sin hits en la segunda temporada seguida de 97 victorias para los A’s. No pudieron tumbar a Houston del primer lugar de la división y sucumbieron en el juego de comodines por segundo año sucesivo.





Matt Chapman o Matt Olson. Mark Canha o Marcus Semien. Y no se olviden de Khris Davis.





Los A’s fijaron un récord de la franquicia con 257 jonrones la pasada campaña — Chapman sacudió 36, Olson 36, Semien 33, Canha 26, Davis 23.





Semien viene de su mejor temporada, en la que disputó los 162 juegos y figuró dentro de los tres primeros en la votación al Jugador Más Valioso. La recompensa fue un contrato de 13 millones de dólares por un año, evitando el arbitraje, un aumento de 7,1 millones.





“Tenemos un equipo completo. Difícilmente pueda darse que todos caigamos en una mala racha al mismo tiempo”, dijo Davis. “Este equipo tiene tanta calidad que yo no tengo que cargarlo a mis espaldas. Lo demostraron el año pasado. No me necesitan que salga a batear un jonrón cada noche”.





La expectativa es que Jesús Luzardo y A.J. Puk entren en la rotación abridora tras adquirir experiencia al final de la pasada temporada. Con el retraso, Puk dispuso de más tiempo para recuperarse de una molestia en el hombro que le afectó durante la primavera. El venezolano Luzardo se perdió el inicio del campamento de verano por un asunto médico que no tuvo que ver con una lesión.





El viernes, confirmó que había contraído coronavirus, pero sin mostrar síntomas. En la misma jornada, se incorporó a los Atléticos.





“Lo más seguro es que me iban a tener con restricciones de innings, y ahora son sólo serán 60 juegos, 12 aperturas y algunas salidas de playoffs”, dijo Puk, quien se cortó el pelo y bajó de peso.





Ninguno de los dos lanzadores ha cumplido una apertura en la mayores, pero respondieron a la prueba en agosto y septiembre como relevistas.