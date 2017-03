635x357 Beltré podría comenzar campaña en lista de lesionados. The Associated Press (Associated Press)

Los Rangers desconocen todavía si el antesalista Adrián Beltré estará en su alineación o en la lista de los lesionados el lunes, cuando disputarán su juego inaugural de la temporada ante Cleveland.

El dominicano sufre un tirón en la pantorrilla izquierda y no juega desde el domingo. Los Rangers han postergado sus últimos movimientos en la nómina hasta el domingo, cuando vence el plazo para realizarlos, a fin de determinar cómo evoluciona Beltré.

"Tengo la mente puesta en comenzar jugando la temporada mientras no me informen algo diferente", puntualizó Beltré el miércoles, antes de que los Rangers y los Reales de Kansas City empataran 0-0 en un duelo de pretemporada. "Obviamente, uno no quiere empezar la temporada lesionado. No me importa sentir molestia, simplemente no quiero echar a perder nada. Sé que si empiezo la campaña no estaré al 100%, eso es seguro".

No obstante, confió en que el dolor aminore y en que pueda participar en uno o dos juegos antes de la inauguración de la campaña.

"Desde luego, tendré que seguir recuperándome en las primeras dos o tres semanas, antes de estar al 100%", indicó.

Una resonancia magnética practicada el lunes reveló un tirón menor.

Si los Rangers optan por colocar a Beltré en la lista de los lesionados por 10 días, a fin de darle más tiempo para sanar, se perdería sólo cinco juegos.

Podrían hacer la medida retroactiva por tres días. Y dado que el 6 de abril es día de descanso para los Rangers, Beltré podría regresar el 9.

"No tenemos que tomar decisiones hasta el domingo", dijo el subgerente general Mike Daly.

En el duelo del miércoles, el dominicano Carlos Gómez conectó dos hits por los Rangers.

EN OTROS JUEGOS DE LAS LIGAS DE LA TORONJA Y EL CACTUS

Mellizos 5, Medias Rojas 3

El dominicano Ervin Santana abrió el juego y laboró cuatro innings y dos tercios, para que los Mellizos de Minnesota se impusieran 5-3 a los Medias Rojas de Boston.

Santana permitió tres carreras y nueve imparables, en una faena que incluyó cinco ponches. El venezolano pablo Sandoval y Xander Bogaerts conectaron sendos jonrones ante el quisqueyano.

Rays 15, Orioles 6

El venezolano Diego Moreno laboró durante un par de innings y los Rays de Tampa Bay doblegaron 15-6 a los Orioles de Baltimore.

Moreno se llevó la victoria, al admitir tres carreras, ninguna de ellas limpias. Recibió además tres imparables.

Marlins 5, Astros 5

Dan Straily resolvió seis innings, en los que toleró una carrera y cinco imparables, y los Marlins de Miami empataron 5-5 ante los Astros de Houston.

Straily recetó cuatro ponches en su apertura.

Yanquis 3, Azulejos 1

El prospecto zurdo Jordan Montgomery mantuvo en pie su intento por colarse en la rotación de los Yanquis, al trabajar cinco innings, durante el duelo que Nueva York ganó 3-1 a los Azulejos de Toronto.

Montgomery recibió una carrera y seis imparables.

Los Yanquis enviaron a Tyler Wade al campamento de ligas menores. Ello significa que el venezolano Ronald Torreyes sería el campocorto titular en el juego inaugural de la campaña. En el encuentro, Torreyes conectó un doblete.

Cardenales 6, Nacionales 2

Michael Wacha mejoró a una foja de 4-0 y Matt Carpenter empujó dos carreras, para que los Cardenales de San Luis doblegaran 6-2 a los Nacionales de Washington.

Wacha laboró durante cuatro entradas, en las que recibió un par de carreras.

Bravos 2, Mets 2

El cubano Adonis García sacudió un doble e impulsó una carrera, y los Bravos de Atlanta empataron 2-2 ante los Mets de nueva York.

T.J. Rivera pegó un sencillo productor por los Mets, en tanto que Tim Tebow se fue de 3-0 con un pasaporte.

Filis 8, Piratas 2

El dominicano Maikel Franco disparó un vuelacerca solitario, su sexto de la pretemporada, y añadió un sencillo remolcador por los Filis de Filadelfia, que doblegaron 8-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Aaron Altherr aportó otro cuadrangular a la causa de los Filis.

Filis 8, Tigres 2

Daniel Nava descargó un vuelacerca de tres carreras y una parte del plantel de los Filis de Filadelfia derrotó 8-2 a los Tigres de Detroit.

El venezolano Miguel Cabrera finalizó con dos imparables por los Tigres.

Padres 9, Medias Blancas 9

El cubano José Abreu conectó un jonrón de tres carreras y los Medias Blancas de Chicago igualaron 9-9 ante los Padres de San Diego.

Tyler Saladino añadió un vuelacerca solitario por Chicago. Will Myers bateó un jonrón de dos vueltas por San Diego.

Indios 9, Rojos 6

El cubano Yandy Díaz conectó un jonrón por los Indios de Cleveland, lo mismo que Michael Brantley y Brandon Guyer, en la victoria por 9-6 sobre los Rojos de Cincinnati.

El dominicano José Ramírez bateó de 3-3 y anotó un par de carreras. El venezolano José Peraza bateó un cuadrangular de dos vueltas por Cincinnati.

Tanto el venezolano Carlos Carrasco como Brandon Finnegan tuvieron problemas en el montículo. Cada uno trabajó cuatro innings y permitió cuatro carreras.