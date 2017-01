Bonds y Clemens se acercan lentamente a Salón de la Fama

Los votantes del Salón de la Fama del béisbol siguen profundamente divididos sobre Barry Bonds y Roger Clemens.

El electorado, sin embargo, está cambiando, y eso pudiera ser una buena noticia para ambos.

Bonds y Clemens rebasaron la marca de 50% de votos por primera vez el miércoles, apareciendo cada uno en 54% de las boletas depositadas por la Asociación de Cronistas de Béisbol. Por quinto año consecutivo, Bonds y Clemens no lograron el 75% necesario para ingresar al Salón, pero su respaldo está subiendo lentamente.

Jeff Bagwell, Tim Raines e Iván Rodríguez fueron elegidos al Salón de la Fama el miércoles.

Bonds y Clemens siguen fuera a causa de sospechas de uso de esteroides, pero pudieran seguir ganando terreno a medida en que llegan más votantes nuevos al proceso.

"Pienso que, generacionalmente, las personas de 20, 30 años, ven el asunto de forma diferente que las personas en sus 50 y 60", dijo Sam Mellinger, del Kansas City Star, votante por primera vez que respaldó a Bonds y Clemens. "Quizás hay algo que no vemos — no soy una de esas personas que piensa: 'Tengo razón y los otros no'. Simplemente son puntos de vista diferentes".

Un periodista puede recibir un voto para el Salón de la Fama si ha sido miembro de la Asociación de Cronistas por 10 o más años. En el 2015, el Salón de la Fama eliminó a votantes que habían estado inactivos por más de 10 años — una decisión para fortalecer la influencia de nuevos votantes.

Lo más cercano a un sondeo a boca de urna para el Salón de la Fama es el seguidor de votos de Ryan Thobodaux, que registró más de la mitad de los votos de este año. De los 14 votantes debutantes identificados en el sitio para el miércoles por la noche, 13 dieron su respaldo a Clemens y Bonds.

Uno de esos votantes debutantes fue Mike Harrington, The Buffalo News, quien dijo que votó por Bonds luego que el ex comisionado de las mayores Bud Selig fue elegido al Salón de la Fama por el comité de veteranos. Selig fue comisionado en la era en la que las sospechas de esteroides abundaron.

"En los últimos años en mi columna en The Buffalo News me negué a usar el nombre de Barry Bonds. Se volvió algo distintivo en la columna. Solamente me refería a él como número 25", dijo Harrington. "Así que ahora mucha gente ve mi artículo en The Buffalo News y dice: 'Un momento, ¿cómo votaste por Bonds y Clemens?' Yo expliqué en mi columna hace un par de semanas que la inclusión de Bud Selig fue el punto de inflexión".

Bonds y Clemens estarán de nuevo en las boletas el año próximo, junto con recién llegados como Chipper Jones, Jim Thome, Andruw Jones, Scott Rolen y los venezolanos Johan Santana y Omar Vizquel. Seguidamente otros puntos importantes:

ATOLLADERO

Casi la mitad de los 442 votantes de este año usaron los 10 espacios disponibles en sus boletas y aunque tres personas fueron elegidas, jugadores como Trevor Hoffman (74 y Vladimir Guerrero (71,7%) estuvieron cerca, lo que significa que regresarán el año próximo. Con varios nuevos candidatos con credibilidad el año próximo, eso significa que el límite de 10 jugadores por boleta pudiera agotarse para varios votantes.

Lynn Henning, de The Detroit News, se ha abstenido de votar cuando siente que hay más de 10 jugadores que merecen estar en el Salón. No tuvo problemas este año, pero pudiera suceder de nuevo.

"La restricción de 10 jugadores es tonta. Es perversa, es injusta, es enrevesada. Es una afrenta total a jugadores que merecen reconocimiento, cuando se han ganado el reconocimiento y quedan fuera simplemente por una adherencia arbitraria a ese número 10", dijo Henning.

ESPECIALISTAS

Un reto que los votantes enfrentan ahora es evaluar a jugadores con un papel más especializado — como bateadores designados y taponeros.

"Es fácil encontrar un contexto para Vladimir Guerrero o Mike Mussina, porque hay montones de jardineros y abridores en el Salón de la Fama", dijo Ryan Fagan, del Sporting News. "Definir el contexto para un designado o un relevista es más difícil, porque no hay muchos como ellos ahí".

Fagan dio su voto al puertorriqueño Edgar Martinez, bateador designado, pero no a los taponeros Hoffman, Billy Wagner y Lee Smith. Ninguno de los cuatro ingresó. Pero Smith regresa a las boletas en el 2018.

Noah Trister está en www.Twitter.com/noahtrister