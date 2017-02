Cuba y México ganan en el inicio de la Serie del Caribe

CULIACÁN, México (AP) — Chris Roberson sacudió un cuadrangular de dos carreras para coronar un ataque de tres anotaciones en la séptima e impulsar a México a una victoria por 4-2 sobre Puerto Rico en el duelo estelar de la primera jornada de la Serie del Caribe 2017. Cuba abrió el torneo derrotando a República Dominicana por 4-0.

El abridor de México, Héctor Daniel Rodríguez, lució con seis entradas en blanco de un imparable pero salió sin decisión. La victoria fue para Derrick Loop (1-0) tras lanzar una entrada en la que permitió un cuadrangular del tercera base boricua David Vidal. Fernando Cabrera (0-1) cargó con la derrota al ceder dos hits y dos carreras en un tercio de entrada.

"Muy contento por el desempeño de mis jugadores. Daniel Rodríguez nos dio una gran salida y sabemos que nuestro relevo es una fortaleza", comentó Roberto Vizcarra, manager del equipo mexicano, a The Associated Press.

"Afortunadamente (Chris) Roberson hizo el ajuste en ese importante turno en la séptima entrada y podemos darle a esta gran afición la satisfacción de iniciar con una victoria",

Sergio Romo lanzó un episodio y fue castigado con tres hits y una carrera, mientras que Jake Sánchez se llevó el salvamento retirando en blanco la novena entrada.

"Me he sentido muy bien, para mí era un juego muy especial porque estoy en mi casa y ante mi familia. Las cosas me han salido bien últimamente, me sentí muy fuerte y con buen comando en mis lanzamientos y estoy contento de haber formado parte de esta victoria", aseguró Rodríguez tras el encuentro.

Con México una carrera por detrás en la séptima entrada, el bateador emergente Jesse Castillo empató el juego con un roletazo que impulsó una carrera en los pies del cubano Ronnier Mustelier. Acto seguido, Roberson sacudió un vuelacercas por el jardín izquierdo para romper la igualdad e impulsar a México a la victoria.

Yuniesky Betancourt, que lideró la última Serie del Caribe con ocho carreras producidas, colaboró con un cuadrangular solitario en la octava.

"Esta listo, pude ver muchos lanzamientos en el turno de Jesse Castillo y sabía a lo que me podía enfrentar. Me gustan estos juegos, las Series del Caribe, los grandes escenarios y por eso que salgo siempre a jugar fuerte", dijo Roberson a la AP.

En el primer juego de la jornada, Roel Santos empujó dos carreras para respaldar una salida de calidad de Lázaro Blanco, y Cuba puso en marcha la Serie del Caribe de 2017 el miércoles con una victoria por 4-0 sobre República Dominicana.

"Los muchachos hicieron un gran trabajo, Lázaro (Blanco) tiró un gran juego, jugamos buena defensa y tuvimos bateo oportuno", comentó a The Associated Press el piloto de los Alazanes de Granma, Carlos Martí. "Ahora, a seguir jugando relajados el resto del campeonato".

Blanco (1-0) lanzó seis capítulos y un tercio, en los que toleró apenas cinco imparables para llevarse la victoria. Regaló tres bases por bolas y adornó su labor con seis abanicados.

"Salí concentrado para hacer el trabajo, era muy importante iniciar con una victoria y las cosas se nos dieron bien con el apoyo de los compañeros, muy feliz de haber obtenido esta victoria", expresó Blanco en declaraciones a la AP.

La derrota fue al registro de Iván Piñeyro (0-1), tras conceder cuatro indiscutibles y el mismo número de carreras en cuatro entradas y un tercio.

Santos sacudió un triple en su primer turno y anotó con lanzamiento descontrolado de Piñeyro en la primera entrada. Empujó además dos anotaciones con un doble en el quinto episodio.

"Afortunadamente pude tomar buenos turnos para ayudar al equipo, queríamos iniciar ganado porque el pueblo de Cuba siempre nos exige que ganemos los campeonatos, y felices de poder arrancar de buena forma el torneo", expresó el jardinero central.