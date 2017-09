635x357 Dodgers se llevan 100ma victoria con 9-3 sobre Padres. Associated Press

Yu Darvish lanzó pelota de dos hits a lo largo de seis innings y los Dodgers de Los Ángeles sumaron 100 victorias en una temporada por primera vez en 43 años, tras derrotar 9-3 el lunes a los Padres de San Diego.

Logan Forsythe se fue de 3-3 con un jonrón y cuatro remolcadas, y los campeones del oeste de la Liga Nacional se pusieron un juego y medio por delante de Cleveland en la carrera por el mejor registro de las mayores y la ventaja de campo para la postemporada. Los Ángeles (100-57) puede asegurarse el martes el jugar como local durante todos los playoffs de la Liga Nacional si gana y Washington pierde.

Austin Barnes pegó un vuelacercas de tres carreras para los Dodgers, que no habían alcanzado la cifra de 100 victorias desde que ganaron 102 en 1974.

Darvish trabajó a la perfección durante cuatro innings y no admitió un hit hasta que Hunter Renfroe logró un doble con un out en el quinto. El derecho admitió una carrera, ponchó a nueve y no dio boletos.

Por los Padres, los venezolanos Carlos Asuaje de 4-1 con una impulsada; Yangervis Solarte de 3-0; Héctor Sánchez de 1-0. Los dominicanos Erick Aybar de 3-0. El panameño Allen Córdoba de 1-0. El mexicano Christian Villanueva de 1-1.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Enrique Hernández de 1-0 con dos anotadas. El cubano Yasmani Grandal de 4-2 con una remolcada. El mexicano Adrián González de 1-0.