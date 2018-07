635x357 Fuente AP: Chase Utley se retirará al finalizar la temporada. BETH HARRIS (Associated Press)

LOS ÁNGELES (AP) — La trayectoria de 16 años de Chase Utley en el béisbol se aproxima a su final.

El seis veces invitado al Juego de Estrellas se retirará de los Dodgers de Los Ángeles al finalizar la temporada, dijo una persona con conocimiento de la situación. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que Utley no ha anunciado oficialmente su decisión.

Utley programó una conferencia de prensa el viernes en Dodger Stadium, pero no se reveló el asunto.

La campaña 2019 habría sido la última en un contrato de 2 millones de dólares y dos años que firmó Utley.

El segunda base de 39 años saltó a la fama con los Filis de Filadelfia, con quienes obtuvo cinco invitaciones al Juego de Estrellas y ganó cuatro premios de Bate de Plata. Ayudó al equipo a conquistar la Serie Mundial de 2008, al hacer una excelente mancuerna con el torpedero Jimmy Rollins alrededor de la segunda base.

De por vida, Utley batea para .276 con 259 cuadrangulares. También es reconocido por su capacidad para robar bases, al acumular 153 estafas en 175 intentos.

Los Filis canjearon a Utley a los Dodgers en agosto de 2015.

Ese otoño, Utley le fracturó la pierna al torpedero de los Mets, Rubén Tejada, con una fuerte barrida en la intermedia durante el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Utley fue suspendido para los dos siguientes partidos de la serie.

Utley ha representado una presencia veterana y una influencia en el camerino de los Dodgers, plagado de jóvenes. Pero pasó de convertirse en titular en 2016 a compartir las responsabilidades el año pasado y como bateador emergente esta campaña.

Hasta el momento ha iniciado 30 de 57 partidos, con bateo de .231, 14 carreras impulsadas y un cuadrangulares antes del juego del viernes ante los Angelinos.