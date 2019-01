635x357 Fuente AP: Grandal y Cerveceros pactan por un año. RONALD BLUM (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — El cátcher Yasmani Grandal y los Cerveceros de Milwaukee llegaron a un acuerdo por un año y 18,25 millones de dólares, dijo el miércoles una persona cercana a las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el convenio depende de los exámenes físicos. The Athletic fue el primer medio que informó sobre el pacto.

El cubano Grandal rechazó una oferta cualificada de 17,9 millones que le presentaron en noviembre los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Liga Nacional. Podría declararse agente libre otra vez, después de la Serie Mundial de este año.

Grandal, quien tiene 30 años, fue elegido al Juego de Estrellas en 2015, durante su primera campaña con los Dodgers. Bateó para .241 en este año, con 24 jonrones y 68 impulsadas. Los Ángeles ganó su segundo gallardete consecutivo de la Liga Nacional.

El receptor devengó 7,9 millones de dólares en la última campaña.

Grandal tiene un promedio de .240 durante su carrera en las Grandes Ligas, con 113 cuadrangulares, en siete temporadas. Reemplazaría al venezolano Manny Piña y a Erik Katz, quienes se combinaron para disputar la mayoría de los encuentros detrás del plato durante la temporada anterior.

Con Grandal, hay ya dos peloteros que han llegado a acuerdos, entre los seis que rechazaron las ofertas cualificadas. El pitcher Patrick Corbin pactó por seis años y 140 millones de dólares con Washington.

Los jardineros Bryce Harper y A.J. Pollock siguen en el mercado, junto con el lanzador zurdo Dallas Keuchel y el cerrador Craig Kimbrel.

Grandal se mudó con su familia de Cuba a la Florida, jugó para la Universidad de Miami y fue reclutado por Cincinnati como la duodécima selección general en el draft amateur de 2010.

Fue cedido en canje a San Diego en diciembre de 2011, como parte del acuerdo que llevó al pitcher Mat Latos a los Padres. Debutó en las mayores en junio siguiente.

Se le suspendió durante los primeros 50 juegos de la temporada de 2013, por presentar niveles excesivos de testosterona. Fue enviado a los Dodgers en diciembre de 2014, como parte del canje que colocó al jardinero Matt Kemp en San Diego.

El año pasado, Milwaukee conquistó sorpresivamente el título en la División Central de la Liga Nacional y llegó al séptimo juego de la Serie de Campeonato, en el que perdió ante los Dodgers. Grandal bateó apenas de 11-2, sin impulsadas en esa serie, antes de irse de 5-1 sin producidas en el Clásico de Otoño, que Los Ángeles perdió ante Boston.

Asimismo, tuvo dificultades a la defensiva en la postemporada, con varios pasbols inoportunos, aunque se le considera bueno a la defensiva y para corregir los lanzamientos del pitcher con sus movimientos.

Dado que Grandal rechazó una oferta cualificada, los Cerveceros renunciarán a su tercera mayor selección en el draft de este año, que era aproximadamente la 105.