Fuente AP: Indios pactan con Yonder Alonso

CLEVELAND (AP) — El primera base Yonder Alonso y los Indios de Cleveland pactaron un contrato, dijo una persona con conocimiento de las negociaciones.

El contrato está pendiente a que el agente libre cubano realice los exámenes médicos de rigor, dijo la persona que habló el jueves con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada porque no se había anunciado el acuerdo.

El diario USA Today reportó que el pacto es por dos años y 16 millones de dólares.

Alonso, que cumple 31 años en abril, reemplazaría en la primera base al dominicano Carlos Santana, quien fichó por tres años y 60 millones de dólares con Filadelfia.

Alonso bateó .266 la temporada pasada con Oakland y Seattle, además de conectar 28 jonrones y remolcar 67 carreras.