Fuente AP: Padres nombran a Jayce Tingler como nuevo manager

SAN DIEGO (AP) — Jayce Tingler será el nuevo manager de los Padres de San Diego, un equipo en reconstrucción y que cuenta con varias talentosas promesas.

The Associated Press supo del nombramiento de Tingler por una persona al tanto de la decisión. La fuente habló a condición de permanecer en el anonimato debido a que la contratación no ha sido anunciada públicamente.

Tingler, de 38 años, fungía como el coordinador de desarrollo de jugadores de Grandes Ligas de los Rangers de Texas y actualmente se desempeña como piloto de los Leones del Escogido en la liga invernal de la República Dominicana.

Reemplaza a Andy Green, quien pagó los platos rotos por el desmoronamiento de los Padres en la segunda mitad de la campaña. Fue despedido a falta de ocho juegos en la temporada.

Tingler afronta enormes expectativas por parte de los propietarios y fanáticos de la franquicia.

Los Padres quedaron últimos en el Oeste de la Liga Nacional con foja de 70-92, pese a que se habían reforzado con el fichaje de Manny Machado por 300 millones de dólares. También ascendieron a los cotizados novatos Fernando Tatis Jr. y Chris Paddack.

Llevan 13 años seguidos sin clasificarse a los playoffs.