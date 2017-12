Rodney pacta con Mellizos por 4,5 millones

El relevista Fernando Rodney pactó con los Mellizos de Minnesota para firmar un contrato por un año y 4,5 millones de dólares, dijo una persona con conocimiento de las negociaciones el jueves, en un trato que lleva a un experimentado taponero de tres juegos de Estrellas a un bullpen en necesidad de un especialista para la novena entrada.

El acuerdo se logró el jueves durante las reuniones invernales de Grandes Ligas, de acuerdo con la persona _que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada porque el acuerdo no ha sido anunciado.

Rodney cumple 41 años el 18 de marzo, y jugará su 16ta temporada en las mayores. El derecho dominicano tuvo 39 rescates en 45 oportunidades este año con Arizona, cuando también acumuló marca de 5-4, con 4.23 de efectividad, 65 ponches y 26 pasaportes en 55 y un tercio de innings.

Desde su debut en las Grandes Ligas, Rodney tiene marca de 44-63 con 300 rescates en 828 apariciones de relevo con Detroit (2002-03 y 2005-09), los Angelinos de Los Ángeles (2010-11), Tampa Bay (2012-13), Seattle (2014-15), los Cachorros de Chicago (2015), San Diego (2016), Miami (2016) y el año pasado con Diamondbacks.

Matt Belisle fue el cerrador de los Mellizos en los últimos dos meses de la temporada pasada, después que Brandon Kintzler fue canjeado a Washington el 31 de julio. Belisle se convirtió en agente libre, y todos los candidatos para regresar al bullpen son jóvenes e inexpertos, un grupo que entre sus filas tiene a Taylor Rogers, Trevor Hildenberger, John Curtiss y Alan Busenitz.

Los Mellizos también adquirieron al derecho Tyler Kinley de los Marlins de Miami el jueves en la fase de ligas mayores del draft de Regla 5. El lanzador de 26 años registró efectividad de 3.54 y recetó 72 ponches en 53 innings y un tercio en total entre los equipos de Jupiter en Clase A y en Jacksonville en categoría Doble A.