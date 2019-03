635x357 Fuentes AP: MLB ampliaría rosters a 26 peloteros en 2020. RONALD BLUM (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros están cerca de un acuerdo para expandir el roster de jugadores activos, de 25 a 26, a partir de 2020, como parte de un acuerdo que incluirá un compromiso para discutir temas económicos de mayor envergadura una vez que comience la campaña.

Como parte del acuerdo, el límite de peloteros en activo del 1 de septiembre al final de la temporada se reducirá de 40 a 28 a partir del año próximo, dijeron a The Associated Press personas cercanas a las negociaciones, quienes solicitaron permanecer en el anonimato en vista de que el pacto no se ha completado.

Los límites a las convocatorias de peloteros en septiembre pondrían fin al desfile de relevistas, que incide en que algunos juegos se alarguen.

Habría un máximo de 13 lanzadores para buena parte de la temporada, y de 14 desde el 1 de septiembre, dijeron las fuentes. El tamaño mínimo de una nómina se elevaría de 24 a 25.

El nuevo tope de 26 integrantes se aplicaría también a la postemporada.

Los compromisos para discutir temas económicos mayores representan una clave para el sindicato, después de que el mercado de agentes libres ha lucido aletargado durante dos años consecutivos. Decenas de peloteros han debido esperar para firmar convenios incluso después del comienzo de la pretemporada.

Varios jugadores han propuesto cambios, como adoptar el bateador designado en la Liga Nacional y alterar el draft amateur, a fin de reducir el número de equipos que se deshacen de veteranos durante una campaña y que optan por una reconstrucción.

El contrato colectivo de las mayores expira al concluir la temporada de 2021. Los clubes parecen dispuestos a negociar grandes cambios, a cambio de un convenio que abarque un plazo más largo.