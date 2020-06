Gilberto Méndez esperará la temporada 2021 para su retiro

El histórico lanzador del Béisbol Nacional, Gilberto Méndez, mencionó en una entrevista a Deportes RPC que su retiro se aplazará para la siguiente temporada, debido a la actual situación del Covid-19, que impidió el arranque del campeonato 2020.

Méndez, que había anunciado, se retiraría para el Campeonato Nacional Mayor 2020, ahora esperará una nueva temporada, en vista de todo lo que ha sucedido con la pandemia, suspensión de actividades y un factor importante para él: las gradas vacías.

"Es una decisión que tomé con otros compañeros del equipo. Me decían, 'Hey viejo, no es justo que te retires sin gente en la grada', y es una imagen que no me quisiera llevar del béisbol. Dar la vuelta a las bases y ver lo frío de las gradas. No sería lo ideal para mí en el adiós al béisbol", dijo en una entrevista.

Con respecto a si podría jugar en este torneo, destacó que todo dependerá primero de las autoridades sanitarias en otorgar un permiso para jugar, y también tendrá que llegarse a un acuerdo con la FEDEBEIS, puesto que la mayoría de los peloteros tiene su trabajo regular y están a la espera de regresar cuando la situación lo permita.

"Si se da la oportunidad de jugar en el 2020, la jugaría. Sería egoísta de nuestra parte entrar y a las semanas pedir permiso para ir a jugar béisbol. Ese tema lo tendría que manejar la federación con las empresas e instituciones donde trabaja cada pelotero", enfatizó.

La entrevista completa junto al pelotero panameño con más de 20 temporadas activo la puedes ver en nuestro canal de Youtube.

*