Hospitalizan a Bobby Cox, ex mánager de Bravos de Atlanta

Bobby Cox, el ex mánager de los Bravos y miembro del Salón de la Fama, fue hospitalizado en Atlanta.

El mánager de los Bravos Brian Snitker dijo a The Associated Press el miércoles que llamó a la familia de Cox y estaba "muy preocupado" pero no podía dar detalles de la condición de Cox.

Cox, de 77 años, fue hospitalizado el martes por problemas médicos no revelados. Los Bravos no divulgaron información sobre la condición de Cox.

El lunes por la noche, Cox acudió al primer juego en casa de los Bravos, contra los Cachorros de Chicago, luciendo una camiseta de los Bravos y gritar la frase "¡Playball!" antes del primer lanzamiento.

Cox figura cuarto en la lista histórica con 2.504 triunfos, en 29 años como mánager, incluyendo 25 años en dos ciclos con los Bravos y cuatro años con Toronto.

Cox condujo a los Bravos al ganar 14 títulos seguidos de división de 1991 a 2005, incluyendo el título de la Serie Mundial de 1995. Ha sido el único campeonato de los Bravos desde que la franquicia se mudó a Atlanta en 1966.

Cox comenzó su segundo período en el equipo como su gerente general en 1985, cuando el entonces dueño de Atlanta Ted Turner lo convenció de que regresara. Como gerente, Cox fue el arquitecto del equipo que enhebró una impresionante racha de títulos de división.

Regresó a la cueva como mánager en 1990. John Schuerholz fue contratado como gerente de Atlanta, creando una exitosa dupla con Cox.

El mejor talento que tomó en un draft como gerente fue el tercera base Chipper Jones, primera selección general en 1990.

Jones pasó toda su carrera con los Bravos y fue incluido al Salón de Fama del Béisbol el año pasado, sumándose a Cox y a sus ex compañeros Greg Maddux, Tom Glavine y John Smoltz.

Los Bravos retiraron la camiseta número 6 de Cox tras su última temporada como mánager en 2010. Fue exaltado al Salón de la Fama en 2014 junto con dos de sus ex pitchers, Maddux y Glavine.