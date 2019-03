Jaime Barría jugará en Triple A con Salt Lake

Los Angelinos de Los Angeles, anunciaron que el lanzador panameño Jaime Barría, no iniciará la temporada 2019 de Grandes Ligas con el equipo grande.

Barría, que el año pasado fue una sensación como novato para los Angelinos, tendrá que esperar su turno jugando con el Salt Lake en Triple A.

Jaime, en su primera temporada en Grandes Ligas tuvo marca de 10 - 9 efectividad de 3.41 en 26 salidas.

En pretemporada no tuvo victorias ni derrotas y su porcentaje de carreras limpias permitidas fue de 4.97 *

#Angels RHP Jaime Barria has been optioned to Triple-A Salt Lake.



Additionally, LHP Dan Jennings has been released