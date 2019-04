Javy Guerra podría convertirse en lanzador en San Diego

Los Padres de San Diego tienen nuevos planes con el panameño Javy Guerra y esperan convertirlo ahora en lanzador.

En su primera sesión de bullpen, el campo corto oriundo de la provincia de Chiriquí hizo lanzamientos de 96 a 100 millas por horas.

Guerra fue el Jugador Más Valioso de la pasada Serie del Caribe y el año pasado debutó en Grandes Ligas con Los Padres y conectó dos imparables en 16 turnos para promedio de .125 *

