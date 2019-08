Johan Camargo enviado por los Bravos de Atlanta a Triple A

El pelotero panameño Johan Camargo fue enviado por los Bravos de Atlanta hacia las ligas menores en Triple A Gwinnett, según informes desde Estados Unidos este viernes.

Camargo, que batea para .222 en esta temporada 2019 de las Grandes Ligas, tendrá que esperar una nueva oportunidad para estar en la Gran Carpa, luego que Atlanta contratara a Adeini Hechavarria.

En 2019 el panameño ha jugado 89 partidos con 221 turnos al bate, 49 imparables, 10 dobles, un triple y 5 cuadrangulares; se ponchó en 40 ocasiones, además, impulsó 29 carreras.

A source says the Braves have signed SS Adeiny Hechavarria. Camargo and Duvall have both been optioned to Gwinnett. Bryse Wilson has been recalled.