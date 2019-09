Johan Camargo salió lesionado en triunfo de los Bravos

El panameño Johan Camargo no pudo terminar el partido con los Bravos de Atlanta luego de lesionarse en el cuarto episodio ante Philadelphia Phillies.

Camargo estaba en su turno al bate, y un batazo terminó con un golpe en su pierna derecha tras conectar de foul, por lo que no pudo seguir y debió ser asistido para salir del terreno de juego.

Según dijo el propio jugador a los medios, no es de gravedad la lesión y estará en la evolución diaria.

"Me asusté en el momento. Gracias a Dios no fue nada serio", agregó el panameño.

Los Bravos ganaron 3-1 ante los Phillies en el partido.

Actualmente, el metropolitano batea para .233 en la temporada y recientemente pegó su 7mo cuadrangular.

Johan Camargo leaves tonight's game after fouling a pitch off his leg. Rafael Ortega will pinch-hit in his spot. We will provide an update as it comes available. pic.twitter.com/DYVU7mkxfn

“Thankfully, everything is okay and we are going to take it day-by-day.”



— Johan Camargo provides an update on his condition after fouling a pitch off his lower leg. pic.twitter.com/k4kM9LjvgB