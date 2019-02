MLB y jugadores negocian cambios drásticos en reglas

NUEVA YORK (AP) — Las Grandes Ligas y sus jugadores negocian cambios drásticos para sacudir el béisbol, como incluir el mínimo de enfrentar a tres bateadores antes de un cambio de lanzadores excepto al inicio de un inning, establecer una sola fecha límite para canjes antes del receso del Juego de Estrellas y ampliar los rosters.

El sindicato renovó sus pedidos para incorporar el bateador designado a la Liga Nacional, sugirió incentivos en el draft amateurs por buenos resultados y multas para los malos. También propuso un cambio para las regulaciones de tiempo de servicio que conllevarían acelerar la agencia libre para los novatos más destacados y que frecuentemente comienzan la temporada en las menores.

Los directivos, en cambio, proponen ampliar a 15 días el tiempo mínimo en la lista de inhabilitados y asignaciones opcionales para las ligas menores.

Las negociaciones son una ampliación de las conversaciones realizadas durante la pasada pretemporada, en las que la parte ejecutiva amenazó con establecer el uso de un cronómetro para los lanzamientos, luego dio marcha atrás y acabó imponiendo límites en las visitas al montículo sin cambios de lanzadores. Las propuestas de la parte administrativa fueron presentadas el 14 de enero, el gremio respondió el viernes pasado y las negociaciones continúan.

The Associated Press se enteró de los detalles a través de personas familiarizadas con las negociaciones que hablaron sobre el tema que pidieron no ser identificadas al no estar autorizados para hablar con la prensa. El portal The Athletic fue el primero que reportó los detalles de las propuestas.