MLB recomienda que jugadores regresen a casa

Major League Baseball les recomendó a los jugadores que regresen a sus casas, un día después de cancelar el resto de los entrenamientos de primavera y aplazando el primer día de la temporada regular por al menos dos semanas en respuesta a la pandemia de coronavirus.

Los estadios en Florida y Arizona estaban cerrados el viernes mientras las Grandes Ligas decidían cómo proceder luego de un brote que ha paralizado los deportes en Estados Unidos. Los equipos conjeturaban que la sesión pudiera no comenzar hasta mayo, lo que forzaría a una reducción del calendario.

Muchos equipos dijeron por la mañana que planeaban cerrar por el fin de semana y reabrir los campos de entrenamientos el lunes. El comisionado de la MLB Rob Manfred se reunió el viernes con los líderes del gremio de jugadores y se decidió por la tarde alentar a los jugadores a dejar los campos de entrenamientos.

“No tenemos una estrategia para esto”, dijo el presidente de los Indios de Cleveland Chris Antonetti por la mañana. “Estamos aprendiendo a la carrera. Tenemos el enfoque de que continuaremos priorizando la salud y el bienestar de nuestros jugadores, nuestro personal, sus familias, todo el mundo en el complejo, todo el mundo en la organización. Cambia día a día”.

La dispersión no es obligatoria. En particular, muchos jugadores de las ligas menores _ especialmente de otros países _ esperaban permanecer en los campos de entrenamientos, donde usualmente tienen acceso a albergue, comida y e instalaciones para entrenar.

MLB ha recomendado que los cazatalentos no hagan viajes no esenciales, de acuerdo con una persona familiarizada con las discusiones y que habló con la Associated Press a condición de preservar el anonimato.

La NBA suspendió su temporada el miércoles por la noche luego que al jugador del Jazz de Utah Rudy Gobert se le diagnosticó el virus.

