Mariano Rivera y una curiosa anécdota con Pelé y el béisbol

A las puertas de vivir un día histórico para el deporte como tal, Mariano Rivera conversó en el programa Cara a Cara acerca de su recorrido, anécdotas y más, antes de su inducción al Salón de la Fama en Cooperstown.

Rivera, primer pelotero en lograr de manera unánime la inmortalidad en la MLB, dijo que en sus inicios quería ser futbolista, aunque también practicaba el béisbol y baloncesto, debido a que era un joven activo en el deporte, pese a que no era su mayor anhelo dedicarse al mismo.

El oriundo de Puerto Caimito logró un encuentro especial con el brasileño Pelé, a quien le dijo en las primeras palabras de su conversación, que era lo más grande, y que quiso ser como él practicando el fútbol.

"Irónico, porque cuando lo conocí, me dijo que él quería ser beisbolista pero no tuvo las habilidades, y terminó siendo futbolista, llegando a ser una leyenda mundial del deporte", agregó Rivera.

"Yo le dije que me pasó igual", sostuvo el mejor cerrador de todos los tiempos con los Yankees, manifestando que quería ser como el brasileño, y que lo motivaba a serlo; sin embargo, debido a sus habilidades y el nivel requerido, no fue futbolista.

"Dios me metió en el camino del béisbol y mira a donde llegué. Es algo lindo cuando hablas del deporte. A mí me encantaba el fútbol. Dios me dio la oportunidad de concretar mis sueños", comentó.

Este domingo 21 de julio será la inducción al Salón de la Fama para Mariano Rivera y tendremos los detalles a través de Deportes RPC, Medcom GO y todas nuestras plataformas.