Marlins: Jeter reconoce que ha tomado decisiones impopulares

MIAMI (AP) — Derek Jeter reconoció que ha tomado decisiones impopulares durante el receso de invierno tras tomar el control de los Marlins de Miami como uno de sus propietarios.

Desde que asumió como director ejecutivo del equipo, Jeter traspasó a Giancarlo Stanton, Dee Gordon, Marcell Ozuna y Christian Yelich.

“Comprendo la frustración del fanático”, dijo Jeter. “Lo esencial desde mi punto de visto que es para nosotros ha sido un desafío atraer gente al estadio durante años. Y en base a lo que he escuchado, el desafío se debe a que no hemos tenido un producto ganador en el terreno. Así que si no existe un producto ganador en el terreno, hay que hacer un cambio. Este es un equipo que desde 2003 no va a la postemporada y lleva años sin una buena marca. Y eso me parece inaceptable y debe ser inaceptable para los fanáticos. La única manera para resolverlo es haciendo algunos cambio. Como lo he dicho, yo sé que es impopular”.

Jeter habló durante una sesión de preguntas y respuestas de 30 minutos de duración con invitados en la Cámara de Comercio de Miami el miércoles.

Uno de los invitados le preguntó a Jeter sobre lo que motivó los canjes de jugadores y cuál es el plan a futuro.

“Tenemos un plan estratégico a largo plazo para que esta organización sea sostenible con el paso de los años”, afirmó Jeter. “La única manera de hacerlo es invertir en nuestro sistema de ligas menores, el desarrollo de jugadores y encontrar talento”.

Añadió que “yo jugué durante 20 años y créanme, cuando fui pelotero, no fui alguien con mucha paciencia. Fue muy simple. Es cosa de ganar o perder. Y es lo mismo como dueño, se gana o pierdes”.

Ante la incertidumbre sobre si los nuevos dueños removerán la escultura de jonrones detrás del jardín izquierdo-central, Jeter fue esquivo en cuanto a una decisión.

“Ese es un tema que genera pasiones entre los fanáticos de los Marlins, ya sea a los que les gusta o a los que no”, dijo Jeter. “Siempre queremos que la experiencia del aficionado se supere y estamos pendiente a lo que dicen. No le respondí (a la pregunta), pero estamos escuchando”