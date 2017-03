Los Medias Blancas y la segunda oportunidad de Rick Rentería

Para Rick Rentería, las circunstancias de dirigir a los Medias Blancas de Chicago son muy similares a su primera experiencia como manager en las Grandes Ligas.

Otra vez al timón de un equipo en el que debe esculpir un pelotón de jugadores jóvenes.

Lo hizo en 2014, su única temporada como piloto de los Cachorros, la novena del norte de la ciudad. Aunque recibió elogios por su don afable, Rentería fue despedido cuando se abrió la posibilidad de contratar a Joe Maddon.

En noviembre, mientras los Cachorros celebraban su primer campeonato de la Serie Mundial desde 1908, Rentería empezaba a trabajar en un proyecto similar con los Medias Blancas.

"Con los Cachorros se aprendió que puedes desarrollar jugadores jóvenes en las Grandes Ligas", evocó Rentería en una entrevista reciente con The Associated Press sobre un 2014 en el que tuvo foja de 73-89. "Me gusta el reto de trabajar con un equipo joven. Me gusta lo que tenemos aquí. La organización ha decidido seguir el ejemplo lo que han hecho otras, que es buscar algo que sea sostenible".

Es una nueva era en el South Side de Chicago, luego de cinco temporadas con Robin Ventura como piloto. Ascendieron a Rentería del cargo de coach de banca.

Durante buen tiempo, los Medias Blancas se resistieron a una renovación profunda. En los últimos tres años, adquirieron a José Abreu, Melky Cabrera, Todd Frazier y David Robertson.

De nada sirvió: terminaron en el cuarto lugar de la división Central de la Liga Americana y su racha de cuatro temporadas seguidas con saldo negativo es la más prolongada desde un periodo que duró 10 años entre 1941 y 50. No han ganado una serie de postemporada desde que el equipo dirigido por Ozzie Guillén se coronó campeón de la Serie Mundial en 2005.

Hartos de los mismos resultados, los Medias Blancas encomendaron al gerente general Rick Hahn probar con un desmantelamiento. Acudieron a las reuniones de invierno decididos a dar un remezón y lo hicieron con un par de impactantes canjes.

El as Chris Sale fue traspasado a Boston y el jardinero Adam Eaton a Washington. A cambio, recibieron a varios de los prospectos más cotizados: el infielder cubano Yoan Moncada y el pitcher Michael Kopech de los Medias Rojas, así como los lanzadores Lucas Giolito y Reynaldo López de los Nacionales.

"Somos conscientes de que estamos en el umbral de este proceso, más que en su punto final", reconoció Hahn. "Nos esperan días turbulentos".

___

MÁS CAMBIOS

La puerta de salida aún no ha sido cerrada. Los nombres del zurdo José Quintana, el tercera base Frazier y el cerrador Robertson suenan con fuerza para eventuales cambios que podrían transarse en los próximos meses.

A sus 28 años, Quintana asoma como la pieza más atractiva para cualquier equipo contendiente en busca de un abridor dominante. El colombiano viene de una temporada en la que alcanzó su mayor total de victorias (13) de su carrera, además de alcanzar los 200 innings por cuarto año seguido.

"Es un lanzador muy meticuloso", dijo Rentería sobre Quintana. "Es un profesional consumado que se toma todo con seriedad. Y disfruta lo que hace, pero está bien concentrado en su misión".

___

ABREU, EL MENTOR

El primera base cubano inicia su cuarta temporada frente a una situación totalmente distinta con respecto a su debut en 2014. Entonces, estaba rodeado de veteranos como Paul Konerko y Adam Dunn. Ahora es uno de los veteranos y, en particular, ha quedado como mentor de su compatriota Moncada.

Luego de un bache ofensivo que tomó los primeros cuatro meses de 2016, Abreu bateó para .338 con 14 jonrones en el último bimestre. Logró terminar con un promedio de .292 y alcanzó las 100 impulsadas por tercera campaña seguida.

"Estamos bien agradecidos que esté con nosotros. Es algo bien especial que lo pueda instruir por el buen camino", declaró Abreu sobre Moncada.

___

ESTADIO CON NUEVO NOMBRE

La otra gran novedad es un cambio de nombre del estadio. De ser conocido como el U.S. Cellular Field, ahora es el Guaranteed Rate Field, por la empresa de hipotecas.

El cambio generó un aluvión de comentarios sarcásticos en las redes sociales. Con el previo nombre, se adoptó el apodo de "The Cell". ¿Y ahora? ¿Pegará "The Rate"?

___

EL FUTURO

Más que el estadio en Chicago, el foco de atención apuntará a un en Charlotte, sede de la sucursal de Triple-A, y otras filiales de ligas menores. Ahí es donde Moncada, Giolito, Kopech y López estarán puliéndose.

El torpedero Tim Anderson se destacó en su primera campaña en Grandes Ligas, con un promedio de .283, nueve jonrones y 30 impulsadas en 99 juegos. Convencidos con lo que vieron, le dieron en marzo un nuevo contrato de 25 millones de dólares por seis años.

___

LO QUE PUEDE SALIR MAL

Tercera selección del draft de 2014, Carlos Rodón tuvo foja de 9-10 y 4.04 de efectividad en su segunda campaña en las mayores. El zurdo empezará el año en la lista de incapacitados por una dolencia en el bíceps izquierdo. James Shields, Derek Holland y el mexicano Miguel González completan la rotación, todos brazos que en otros equipos serían el cuarto o quinto abridor.