México eliminado del Clásico Mundial de béisbol por interpretación de reglamento

Luego de haber celebrado la posibilidad de jugar el partido de desempate en el Grupo D del Clásico Mundial de béisbol con su victoria de 11x9 ante Venezuela, México fue eliminado por el comité organizador del torneo debido a una aplicación de reglamento que causó confusión y reclamos.

"Venezuela jugará con Italia el lunes por la noche el partido de desempate del Grupo D basado en la regla de carreras permitidas en innings defendidos", anunció la organización en su cuenta en Twitter, no obstante que minutos antes había publicado que México enfrentaría ese repechaje ante el equipo europeo.

Después de jugarse los partidos de primera ronda, Puerto Rico clasificó a la segunda ronda como líder del Grupo D invicto con tres triunfos, y por el segundo boleto se registró un triple empate con una victoria y dos derrotas entre Italia, Venezuela y México.

Ante tal escenario, se aplicó el reglamento de desempate que tiene como primer criterio el cociente que resulta de dividir el número de carreras permitidas entre el número de innings defendidos solo en los partidos de los tres equipos empatados. Los dos equipos con mejor promedio jugarían el partido de desempate y el tercero quedaría eliminado

Así, tras el juego entre mexicanos y venezolanos, Italia ya tenía segura su presencia en el partido con un promedio de 1.052 carreras permitidas tras dividir 20 carreras en 19 innings.

Venezuela obtuvo un promedio de 1.105 por haber permitido 21 carreras en 19 innings.

El promedio de México era de 1.055, superior al de los venezolanos, porque le anotaron 19 carreras en 18 innings.

Estos promedios incluso fueron publicados en los canales digitales de las Grandes Ligas.

Sin embargo, después de deliberar, el Comité Técnico del torneo no le contó a México el noveno inning de su juego contra Italia ya que no consumó ningún out, por lo tanto, el promedio de carreras aumentó a 1.117 (19 carreras entre 17 innings) y esto determinó su eliminación.

Durante la madrugada de Guadalajara, sede del Grupo D del Clásico Mundial, se anunció que Italia y Venezuela jugarán el partido de desempate a las 19H00 locales en el estadio Panamericano.

El equipo mexicano interpuso una apelación alrededor de las 04H00 locales (10H00 GMT) ya que previo al partido, según asegura su capitán Adrián González, los organizadores dijeron que con un triunfo por dos o más carreras ante Venezuela obtendrían el derecho a jugar el desempate contra Italia.