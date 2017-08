Miguel Cabrera, suspendido 7 juegos por gresca

NUEVA YORK (AP) — Dos de los toleteros más temidos de las mayores fueron suspendidos el viernes por hacer swings con sus puños.

El toletero de los Tigres Miguel Cabrera purgará una suspensión de siete partidos por propiciar una gresca que vació las bancas en un partido contra los Yanquis de Nueva York.

Aparte del astro venezolano de Detroit, otros tres peloteros recibieron suspensiones, entre ellos el receptor dominicano de los Yanquis Gary Sánchez.

Grandes Ligas anunció las suspensiones el viernes, un día después de la trifulca durante el juego en el estadio Comerica Park de Detroit.

Durante el juego, que los Tigres ganaron 10-6, se produjeron un total de tres grescas y ocho expulsiones.

Según MLB, Sánchez fue suspendido cuatro juegos por lanzar golpes.

Con los Yanquis inmersos en la puja por entrar a los playoffs, Sánchez y Romine decidieron apelar los castigos de modo que podrán jugar hasta que se cumpla con el proceso.

Sánchez, en una campaña en la que fue seleccionado a su primer Juego de Estrellas y encendido con el bate los últimos días, fue el titular de la receptoría en el juego del viernes en casa ante Seattle.

“Serán cuatro juegos en los no podré ayudar al equipo y ellos me necesitan, así que no es algo que te hace sentir bien”, dijo Sánchez.

Además, el pitcher Alex Wilson de Detroit recibió cuatro juegos de suspensión por tirar un pelotazo intencional a Todd Frazier de los Yanquis, luego que los umpires habían hecho advertencias. El receptor de los Yanquis Austin Romine tendrá que cumplir con dos juegos de suspensión por la pelea que protagonizó con Cabrera en el sexto inning.

A su vez, el manager de los Tigres Brad Ausmus recibió una suspensión de un juego por el lanzamiento intencional de Wilson.

Cabrera y Wilson también contemplaban apelar, con lo que podrán jugar el viernes en la casa de los Medias Blancas de Chicago. Ausmus podrá dirigir en lo que se defina la situación de Wilson. Detroit empezó la jornada con foja de 55-71, muy distante en la pelea por los playoffs de la Liga Americana.

Cabrera, quien se enfrascó con Romine en el plato en la que fue la pelea más violenta, se expresó anonadado de que el novato de los Yanquis Aaron Judge no fue sancionado. El dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana dijo que Judge y Sánchez intentaron golpearle cuando había caído al piso.

“Había mucha gente que trataba de golpearme y yo soy el suspendido”, comentó Cabrera en Chicago. “Es algo que no me sorprende. Son las Grandes Ligas, y ellos hacen lo que les da la gana y tienen que controlar esta situación. Pero hay que ser justos. Miren el video, fíjense en la gente que suelta los golpes, la gente que me está pegando cuando estaba tirado. Solo eso”.

Las repeticiones muestran claramente cuando Sánchez soltaba puñetazo a jugadores de los Tigres que estaban inermes en el piso.

“Todo quedó fuera de control muy rápido”, dijo Sánchez. “Soy muy buen amigo con Romine. Cuando pasas estas cosas, el instinto domina. Salí a defender a mi compañero, a mi equipo”.

El relevista de los Yanquis Dellin Betances, expulsado tras alcanzar al receptor de los Tigres James McCann con un pitcheo en el caso, no fue suspendido y ni siquiera recibió una multa.

Otro que salvó de un castigo fue el abridor de Detroit Michael Fulmer, pese a que golpeó a Sánchez con un pitcheo tras permitir un jonrón conectado por el dominicano.

Los cinco individuos suspendidos también fueron multados con montos que no fueron divulgados. Los otros que recibieron multas fueron el manager de los Yanquis Joe Girardi, el coach de la banca Rob Thomson, el jardinero Brett Gardner, el relevista Tommy Kahnle y el torpedero de los Tigres José Iglesias.

Un par de jugadores de los Yanquis, el primera base Garrett Cooper y el jardinero Clint Frazier, recibieron multas por entrar al terreno, pese a que estaban en la lista de lesionados.