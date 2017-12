635x357 Minaya vuelve a Mets como asistente de gerente general. Associated Press

NUEVA YORK (AP) — Omar Minaya regresará a los Mets de Nueva York como asistente especial de Sandy Alderson, quien lo reemplazó como gerente general del equipo después de la temporada de 2010.

El dominicano fue asistente del gerente general de los Mets entre 1997 y 2002, cuando se sumó a los Expos de Montreal como el primer gerente general hispano en el béisbol. Regresó a los Mets como gerente general tras la campaña de 2004, y ayudó a armar un equipo que cayó en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2006.

Fue despedido luego de dos temporadas consecutivas con récord perdedor.

“En los deportes actuales, hay momentos oportunos y otros que no lo son tanto. Éste es el momento que yo consideré oportuno para regresar a casa”, opinó Minaya, quien recordó haberse criado en Queens, barrio neoyorquino al que se mudó de República Dominicana a los 8 años.

Durante esta nueva estadía en los Mets, Minaya trabajará junto al subgerente general John Ricco, a quien contrató para este equipo, y con los asistentes especiales J.P. Ricciardi y Terry Collins.

“Es un papel muy versátil”, explicó Minaya. “Lo que me gusta hacer es cazar talentos y desarrollar peloteros. Me encanta el aspecto internacional y la búsqueda de peloteros jóvenes. Me encanta el draft”.

Minaya fue vicepresidente de los Padres de San Diego entre 2011 y 2015, y desde entonces ha sido asesor del presidente del sindicato de peloteros, Tony Clark.

Minaya, de 59 años, trabajó como cazatalentos de Texas entre 1985 al 87.