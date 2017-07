Nacional sub-14 de Béisbol llega a sus semifinales

Las llaves de semifinales fueron definidas hoy en el Campeonato Nacional de Béisbol Sub 13 y mañana desde las 8:00 a.m. los cuatro mejores equipos del torneo jugarán la doble jornada en el estadio Rico Cedeño desde las 8:00 a.m.

En el primer partido se miden los Potros del Este, primeros del Grupo A ante Coclé, segundo en el Grupo B. El segundo juego será entre los Indios de Veraguas, primeros del Grupo B ante Chiriquí, segundo del Grupo A.

Los ganadores de mañana se clasifican a la Serie Final, programada para jugarse el sábado en el estadio Rico Cedeño de la ciudad de Chitré.

En la jornada de hoy, los Indios de Veraguas cayeron ante Panamá Oeste 6 carreras por 3 y Coclé venció a Panamá Metro B por tablero de 5-1. Se dio un triple empate en el primer lugar y Veraguas avanza primero por más carreras anotadas entre ellos tres y el segundo lugar fue para Coclé por tener dominio sobre Oeste en el juego de fase regular.

En el Grupo A, los Potros de Panamá Este fueron líderes absolutos tras ganar hoy a Darién 12-2 y fijar marca de 6-0 en la ronda regular. Chiriquí pasó segundo con marca de 5-1.