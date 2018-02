635x357 Nacionales confirman acuerdo con Joaquín Benoit. Associated Press

WASHINGTON (AP) — Los Nacionales de Washington confirmaron que pactaron un contrato por un año con el relevista dominicano Joaquín Benoit.

El equipo anunció el acuerdo el miércoles.

Los Nacionales no dieron detalles del contrato, aunque una persona con conocimiento del pacto dijo el lunes a la AP que es por un millón de dólares. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque el pacto no se había anunciado en ese momento.

El derecho de 40 años debutó en las mayores en 2001 y ha jugado con ocho equipos. Ha lanzado en 764 partidos, con marca de 58-49 y 3.83 de efectividad y 53 rescates.