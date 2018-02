635x357 Nuevas reglas: Cambio de lanzador a la 7ma visita a la loma. JANIE McCAULEY (Associated Press)

Managers o coaches deberán hacer un cambio de lanzador si visitan el montículo por séptima ocasión durante un partido, de acuerdo con las nuevas reglas de ritmo del juego de Grandes Ligas.

El comisionado Rob Manfred y el ejecutivo Joe Torre presentaron algunos de los lineamientos el martes, un día después de que Grandes Ligas impuso límites más estrictos a las visitas al montículo en su esfuerzo por recortar la duración de los partidos.

“No veo los problemas de aceleración del juego como estrictos o no”, dijo Manfred durante su visita anual a la Liga del Cactus. “Los veo como algo bueno para los aficionados”.

Torre destacó que los umpires evitarán que los jugadores procedan a visitar a un lanzador si ya se realizaron seis viajes previos al montículo.

“Desde nuestra perspectiva es importante volver a los principios. En cuestión de velocidad del juego, creo que el principio más importante es que la velocidad del juego es benéfica para los aficionados”, declaró Manfred. “Nuestra investigación nos indica que es benéfica para los aficionados, nuestros aliados de transmisiones nos dicen que es benéfica para los aficionados, y la pesquisa independiente que realizan nuestros aliados de transmisión nos confirman que es benéfica para los aficionados.

“Porque al final del día se trata de los aficionados, y espero que sea un tema en el que podamos encontrar terreno en común entre todas las partes del juego en el futuro porque, después de todo, son los fanáticos los que echan a andar el motor conocido como Grandes Ligas”.

MLB tiene el derecho de realizar cambios a las reglas sin la aprobación del sindicato de jugadores siempre que se presenten con un año de antelación, y durante la pretemporada de 2016-2017 realizó una propuesta para imponer un reloj entre lanzamientos y más restricciones a las visitas al montículo.

El receptor de los Gigantes, Buster Posey, destacó que es trabajo del jugador adaptarse al juego, sin importar si está de acuerdo o no con las decisiones.

“Los jugadores de béisbol se adaptan”, dijo Posey la semana pasada. “Sin importar lo que sea, te adaptas. Creo que podría afectar a algunos cuantos, pero se adaptarán. Si me afecta, me adaptaré. No preveo que sea un problema. En lo personal, el béisbol es mi trabajo, y mi trabajo es hacer las cosas con lo que tengo. Así lo veo. Creo que viéndolo desde el punto de vista del aficionado, quieres presentar un producto que ellos puedan disfrutar”.

El periodista de Associated Press Bob Baum contribuyó con este despacho.