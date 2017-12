Ohtani depura su lista: se inclina por 7 equipos

Shohei Ohtani, el pitcher y jardinero japonés, redujo a siete el número de clubes de Grandes Ligas que está considerando para firmar un contrato.

Se trata de cinco clubes en la costa oeste — los Dodgers y Angelinos de Los Ángeles, San Francisco, San Diego y Seattle. Los otros dos son los Cachorros de Chicago y los Rangers de Texas.

Varios equipos informaron el domingo que habían quedado eliminados de la puja por el pelotero de 23 años. The Associated Press pudo confirmar el lunes los nombres de los siete finalistas, de acuerdo a dos personas al tanto de lo decidido por Ohtani. Las personas pidieron no ser identificadas debido a que no todos los equipos han comunicado si siguen en carrera o no.

Ohtani sólo puede firmar un convenio en las menores, debido a las restricciones que impone el contrato colectivo de las Grandes Ligas.

De los equipos que están en la mira de Ohtani, los Rangers son los que cuentan con el mayor monto disponible, 3.535.000 dólares, seguido por los Marineros (1.557.500) y los Angelinos (1.315.000). Los Cachorros, Dodgers y Gigantes no pueden pasar del máximo de 300.000 en el periodo de firmas hasta el 15 de junio por excederse de los montos asignados en 2015-16 y los Padres no pueden pasar de los 300.000 por excederse en 2016-17.

“Empecé a tener una sensación negativa hace unos días atrás”, declaró el gerente general de los Yanquis Brian Cashman a periodistas el domingo. “No puedo cambiar que somos un equipo de un mercado grande y no puedo cambiar que estamos en el Este”.

Ohtani recibió el viernes el visto bueno de los Nippon Ham Fighters, equipo de la Liga Japonesa del Pacífico, para recibir ofertas a cambio de un pago máximo posible de 20 millones de dólares al club por la transferencia. El jugador tiene hasta antes de la medianoche (0500 GMT) del 22 de diciembre para llegar a un acuerdo con un equipo de las Grandes Ligas.