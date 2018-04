Panameño Jaime Barría debuta con triunfo en las Grandes Ligas

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Shohei Ohtani conectó un sencillo productor que dio la ventaja en definitiva a los Angelinos de Los Ángeles, quienes doblegaron 7-2 a los Rangers de Texas, con el debut del panameño Jaime Barría en la lomita.

Ohtani figuró en la alineación como bateador designado por primera vez desde que conectó jonrón en cada uno de sus tres duelos en esas funciones, la semana pasada. El novato japonés de 23 años, quien brilla también como pitcher, puso a los Angelinos arriba por 1-0 en el segundo episodio, por medio de un sencillo al jardín contrario, y conectó de 3-1 con un boleto.

Los Rangers fueron barridos en la serie de tres juegos, se convirtieron en el primer club con 10 derrotas en esta campaña y podrían quedarse sin su campocorto y tercer bate. El venezolano Elvis Andrus abandonó el duelo tras ser golpeado por un lanzamiento en su brazo de lanzar, en la novena entrada.

Andrus se desplomó por el dolor.

En cambio, los Angelinos mejoraron a un récord de 10-3, algo que no conseguían desde 1982. Son líderes solitarios en la División Oeste de la Liga Americana.

Barría (1-0) toleró un imparable _jonrón_, a lo largo de cinco entradas, para ganar durante su primera actuación en las Grandes Ligas. El derecho de 21 años repartió tres ponches, dio tres boletos y propinó un pelotazo.

Matt Moore (0-3) aceptó tres anotaciones y siete hits durante cinco capítulos, en los que dio tres boletos, y los Rangers sufrieron su cuarta derrota consecutiva.

Por los Angelinos, los dominicanos Albert Pujols de 5-0, Jefry Marte de 4-2 con una anotada y una producida. El venezolano LUis Valbuena de 1-0. El puertorriqueño René Rivera de 2-1 con una anotada y una empujada.

Por los Rangers, los venezolanos Andrus de 3-0, Robinson Chirinos de 3-0.. Los dominicanos Adrián Beltré de 3-1, Nomar Mazara de 4-0. *

Jaime Barria (21 years, 267 days) is the youngest player to make his MLB debut for #Angels since @MikeTrout (19 years, 335 days) in 2011. pic.twitter.com/Iv3o1YeZAk