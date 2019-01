Comité Olímpico responde a declaraciones de Benicio Robinson, Presidente de Fedebeis

El Comité Olímpico de Panamá respondió a las declaraciones de Benicio Robinson, Presidente de Fedebeis, por medio de un comunicado de prensa respecto a un dinero solicitado para asistir al Torneo Clasificatorio en Brasil.

El comunicado dice lo siguiente:

En atención a las desacertadas declaraciones, realizadas el día de hoy por el SeñorBenicio Robinson, Presidente de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS), elComité Olímpico de Panamá (COP) desea por este medio aclararle a la sociedadpanameña en general y en especial a los diferentes actores constituyentes del sistemadeportivo (dirigentes, atletas, entrenadores, árbitros, entre otros) que:

1. Es un hecho ampliamente conocido que durante al menos los últimos siete (7)meses, el COP ha realizado ingentes esfuerzos en procurar el otorgamiento dedeterminados fondos que permitan la adecuada preparación de nuestros atletasde cara a sus eventos clasificatorios y/o preparatorios hacía los JuegosPanamericanos LIMA 2019.

2. De igual forma, el COP ha solicitado a PANDEPORTES en reiteradas ocasioneslos reembolsos de los dineros utilizados para la preparación y participación denuestros atletas y delegaciones deportivas en los Juegos Centroamericanos ydel Caribe Barranquilla 2018, Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires2018, entre otros, los cuales a la fecha ascienden a la suma de B/. 336,393.97,dicha falta de desembolso está afectando de manera directa la preparación tantofísica como psicológica de nuestros atletas hacía los Juegos Panamericanos deLIMA 2019.

3. Es preciso dejar constancia que la preparación y participación de cualquier atletaseleccionado(a) nacional o selección nacional, con miras a una competencia delciclo olímpico es organizada y regentada por la respectiva FederaciónInternacional, ya sea a título individual o por intermedio de su organizaciónregional. En este sentido, el COP procura por todos sus medios contribuir demanera directa a la adecuada preparación de nuestros atletas y/o equiposnacionales, y no es desconocido que producto de la falta de fondos no otorgadosy adeudados a la fecha por PANDEPORTES, en la actualidad el COP no cuentacon los recursos económicos que le permitan contribuir de manera específicacon la respectiva Federación Nacional, aunado a que en el caso puntual de lasolicitud hecha por la FEDEBEIS, la misma no se hizo en cumplimento con lasregulaciones administrativas aprobadas por la Asamblea General del COP parael otorgamiento de aportes.

4. A pesar de esta circunstancia, que ciertamente lamentamos, por que va endetrimento del deporte nacional a nivel general, desde el primer momento quefue solicitado por la FEDEBEIS el personal administrativo del COP ha brindadotodo su apoyo para facilitar los aspectos logísticos que permitan la participaciónde nuestra selección nacional de béisbol, facilitando incluso el otorgamiento deun crédito con la agencia de viajes que brinda servicios al COP, para la comprade los boletos de avión de la delegación que participará en el eventoclasificatorio hacia LIMA 2019.

5. El Comité Olímpico de Panamá cuenta con normas claras y específicasestipuladas en el Reglamento de Comportamiento y Ética que establecentaxativamente las limitaciones impuestas a todos los miembros del COP enparticular la prohibición de que utilice su posición para obtener alguna ventajay/o beneficio personal, so pena de ser sancionado incluso con la destitución delcargo; asimismo se definen claramente los supuestos en que pueda existirconflicto de interés en las actuaciones de los miembros con la correspondienteobligación inmediata, que dicho miembro no puede tomar parte del proceso detoma de decisión si existen causales que originen tal conflicto.

6. Conforme puede consultarse y descargarse desde el portal en línea del ComitéOlímpico de Panamá, en su sección de transparencia institucional:www.copanama.com/transparencia todas nuestras memorias anuales de gestiónque contemplan un resumen detallado de toda y cada una de nuestrasactividades administrativas, técnicas deportivas y financieras, así como elInforme de los Auditores Independientes de cada uno de los ejercicios anualesde nuestra organización, ratificando así el compromiso de llevar a cabo unagestión clara y responsable, adoptando una política de transparenciainformativa, que incluso contempla los mecanismos para que se soliciteinformación de carácter público al COP.

7. Rechazamos categóricamente que el Presidente o algún miembro de la JuntaDirectiva del COP hayan utilizado o utilicen las dignidades que ostentan ya seapara favorecer o promover cualquier tipo de contrataciones sean éstas públicaso privadas de cualquier índole con relación al Sistema Deportivo Panameño y enparticular con nuestra institución o con el Comité Organizador de los XXIVJuegos Centroamericanos y del Caribe 2022.