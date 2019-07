Panamá debutará ante China Taipei en el Mundial U18

La Selección de Panamá debutará ante China Taipei en el Mundial de Béisbol U18 que se jugará en Gijang, Korea del Sur.

El equipo panameño es el actual subcampeón de América y uno de los cuatro equipos que representarán al continente en la cita mundialista.

Panamá jugará ante Taipei el 30 de agosto, luego se mide al día siguiente a España, el 1 de septiembre a Sudafrica, el 2 de septiembre a los Estados Unidos y cierra su participación ante Japón el 3 de septiembre.

La Copa del Mundo U18 de Béisbol se jugará del 30 de agosto al 8 de septiembre en Gijang, Korea del Sur *

Schedule announced for WBSC U-18 Baseball World Cup 2019 in Gijang, Korea!!!!! 50 games For the Title of World Champion🏆🌎



