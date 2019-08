Panamá irá directo a Serie Mundial de Pequeñas Ligas en 2021 y 2023

La Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se celebra anualmente en Williamsport, Estados Unidos, tendrá un nuevo sistema de clasificación donde tendrán una rotación que beneficiará a la novena panameña en los próximos años.

Panamá, según este nuevo sistema que tendrá una ampliación de equipos en dos años, irá directo en 2021 junto a Puerto Rico y en 2023 junto a Cuba.

Para el año 2022 los cupos directos serán de Puerto Rico y Cuba, por lo que Panamá lucharía en el torneo regional, tal como se ha realizado en las anteriores ediciones a través de la Serie Latinoamericana de Béisbol Infantil.

