Panamá gana a Sudáfrica por Súper KO en Mundial U18

Panamá sacó esta noche un contundente triunfo de 17 carreras por 2 sobre Sudáfrica, teniendo como puntal al derecho coclesano Israel Mendoza que trabajó 4.0 entradas sin imparables y sin anotaciones, para apuntarse el triunfo.

Mendoza que no tuvo una buena salida ante España la jornada anterior, vino de abridor y pudo hacer un buen trabajo. "Tuve trabajando mucho con la recta adentro, quería salir a trabajar el quinto, no se me dio, pero lo importante es que salimos con el triunfo", dijo Mendoza que acarició el juego sin hit y sin carreras.





Los criollos salieron a ganar desde el mismo primer episodio cuando Luis Tello abre con cañonazo de imparable al lado izquierdo, luego roba segunda y Jason Patterson se embasa por boleto. Con dos en los senderos José Ramos da imparable productor de dos carreras y Panamá toma el comando rapidamente.





Panamá anotó 4 carreras en el primero, 5 en el segundo, 5 en el tercero y 3 en el cuarto para sumar 17 anotaciones con ramillete de 12 imparables y un error.





Sudáfrica anotó sus dos carreras en la baja de la quinta, cuando Panamá envió a la lomita al derecho Abel Reyes.





Los mejores con el bate por Panamá fueron Luis Tello de 1-1 con 3 carreras anotadas, 2 boletos y una base robada, Jean Arnaez de 3-3 con 4 carreras producidas, Benyamin Bailey de 2-2con 4 remolques y José Ramos de 4-2 con dos remolcadas.





El triunfo fue para Israel Mendoza y la derrota para Kade Smith.





Mañana a las 10:00 p.m. de Panamá se jugará el cuarto compromiso del torneo y será ante USA que marcha con buen pie en el torneo.