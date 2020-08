Panameño Edmundo Sosa de los Cardenales da positivo en COVID-19

Este martes los Cardenales de San Luis anunciaron seis casos positivos de COVID-19, entre ellos el panameño Edmundo Sosa.

Sosa, que aún no ha visto acción esta temporada 2020 en las Grandes Ligas, es parte del roster oficial para el equipo, en una campaña que ha tenido percances en el calendario, debido al contagio de gran parte de los jugadores en Miami Marlins, precaución por los Phillies, y ahora los propios Cardenales.

Según informó el equipo, junto a Sosa dieron positivo Yadier Molina, Paul DeJong, Junior Fernández, Rangel Ravelo y Kodi Whitley, todos autorizando que se hiciera pública la noticia.

En sus redes sociales, el grandes ligas panameño detalló que no presenta síntomas y que espera recuperarse pronto para aportar al equipo.

Los Cardinals desde el pasado jueves han permanecido en cuarentena, debido a 13 casos positivos entre jugadores y empleados.

Su último partido fue el 29 de julio en Minnesota y tentativamente podría retomar el calendario este viernes en casa ante los Cachorros de Chicago.

We are aware that Yadier Molina, Paul DeJong, Junior Fernández, Rangel Ravelo, Edmundo Sosa and Kodi Whitley have tested positive for COVID-19.



All six individuals made the decision to grant permission in order to release this information. pic.twitter.com/tqjcG6SNx0