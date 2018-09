El pelotero Edgard Muñoz, utilizó sus redes sociales para denunciar al Presidente de la Liga de Béisbol de Colón, el diputado Miguel Salas para que le cancele el salario de la temporada 2017.

En el vídeo, Muñoz indica que no se ha cumplido el compromiso con los peloteros que llenaron de gloria a la Costa Atlántica obteniendo el Campeonato en el Nacional de Béisbol Mayor en esa campaña.





"Hay varios compañeros que me han dicho que tampoco le han pagado, yo no jugué la temporada 2018, a mi me deben es el salario de 2017" dijo Muñoz a rpctv.com.





Edgar Muñoz, manifestó que en reiteradas ocasiones ha tratado de comunicarse con el señor Miguel Salas, pero no ha recibido respuestas.





"Queremos que se nos cumpla con el dinero que ya hemos trabajado" finalizó diciendo el colonense.





Edgar Muñoz, actualmente juega con los Venados de Mazatlán en la Liga del Pacífico del Béisbol Mexicano.



¡Quieren su Plata!💰💰El pelotero Edgard Muñoz, en nombre de los jugadores de Colón⚾️ le pide al Presidente de la Liga Miguel Salas, que les pague el dinero adeudado. #BeisRPC pic.twitter.com/xcGwD8zYiL — Deportes RPC (@deportes_rpc) 28 de septiembre de 2018