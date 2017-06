Puig hace un gesto grosero a los aficionados en Cleveland

El jardinero de los Dodgers de Los Ángeles Yasiel Puig hizo un gesto grosero a los aficionados de Cleveland tras pegar un jonrón en el encuentro del martes.

Después de cruzar el plato tras su jugada en el segundo inning, Puig alzó los dedos anulares de ambas manos en dirección a los aficionados sentados a nivel de cancha en la grada junto al dugout del Progressive Field. El cubano fue abucheado durante el resto del juego.

Puig dijo que le habían dicho improperios cuando estaba en la zona de calentamiento, situada justo delante de esos asientos.

“La gente me estaba diciendo cosas antes del jonrón, y me dijeron cosas después del jonrón”, dijo a través de un traductor. “Me rebajé a su nivel. Ocurrió de pronto. Salió. No hay nada que pueda hacer al respecto. Eran unos cuatro. Estaban bastante cerca”.

Puig dijo ser consciente de que podría recibir una multa de las mayores por su acción.

“Si me multan, no puedo no pagarlo. Sé que lo hice”, dijo.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo no haber visto el gesto y preguntó en broma: “¿Están seguros de que no estaba haciendo el gesto del número 1?”.

Puig se fue de 4-2 con un ponche en la victoria 7-5 de Los Ángeles sobre los Indios.