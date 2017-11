Rob Thomson, 1er entrevistado de Yanquis en busca de manager

El coach Rob Thomson, quien durante años ha formado parte de la organización de los Yanquis de Nueva York, enfatizó en su habilidad para hablar con los jugadores, al convertirse en la primera persona entrevistada para ocupar el puesto de manager del club, vacante desde el mes pasado, cuando fue despedido Joe Girardi.

El canadiense de 54 años ha estado con los Yanquis por 28 temporadas y pasó una década bajo el mando de Girardi. El gerente general de los Yanquis Brian Cashman citó la falta de “conexión” con los jugadores como la razón por la cual decidieron deshacerse de los servicios de Girardi.

“Realmente no me quiero comparar con Joe. Amo a Joe”, dijo Thomson durante una conferencia de prensa el jueves, un día después de su entrevista de seis horas. “Pero sé que mis fortalezas son mi comunicación y mi confianza con los jugadores, y por esa confianza podemos implementar más cosas a nuestro juego, ya sea en cuestión analítica o en ciencia deportiva, sea lo que sea... Soy intenso, pero aun así soy tranquilo y preparado”.

Tras jugar en el sistema de ligas menores de Detroit de 1985 a 1988, Thomson fue contratado por los Yanquis en 1990 como coach de tercera base para la filial Clase A del equipo en Fort Lauderdale. Pasó cinco temporadas como coach y posteriormente dirigió al equipo de Oneonta Yanquis, también Clase A, en la New York-Penn League en 1995.

Aquella fue la única vez que fungió como piloto.

Fue coach de tercera base para otra filial del equipo en Triple A, Columbus, de 1996-97. Se convirtió en coordinador de campo en 1998, fue director de desarrollo de jugadores en 2000 y vicepresidente del desarrollo de ligas menores antes de la temporada de 2003. Fungió como instructor de tareas especiales de 2004 a 2006 y coordinador de campo para Grandes Ligas en 2007.

Thomson fue nombrado miembro del cuerpo técnico de las Grandes Ligas cuando Girardi reemplazó a Joe Torre. Se desempeñó como coach de banca en 2008, coach de tercera de 2009 a 2014 y nuevamente coach de banca por las últimas tres temporadas.

“Siempre he querido dirigir, me encanta”, manifestó Thomson. “En cada juego que he visto o del que he participado, he tratado de dirigirlo en mi mente”.