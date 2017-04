635x357 Ryan Howard logra acuerdo de ligas menores con Bravos. RONALD BLUM (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Después de enterarse de que Ryan Howard había llegado a un acuerdo de ligas menores con Atlanta, el primera base de los Bravos, Freddie Freeman, se comunicó con el toletero a través de las redes sociales.

"Al pararse frente al plato todavía puede cambiar la situación del juego de un solo batazo", declaró Freeman el jueves cuando el trato de Howard fue anunciado.

De sumarse al roster de 40 jugadores, Howard obtendría un contrato de salario de Grandes Ligas de 750.000 dólares este año y de 120.000 dólares en las menores. Tendría la oportunidad de recibir 750.000 dólares en bonos por desempeño con base en visitas al plato: 150.000 dólares por cada 100, 175, 250, 325 y 400 turnos.

Howard, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2006 y tres veces elegido al Juego de Estrellas, se reportará para el campamento de primavera extendido la próxima semana. Una vez que esté listo, el primera base se incorporará al club Gwinnett de categoría Triple A.

"Uno nunca cuenta con los peloteros suficientes, porque son necesarios muchos de ellos para sacar esta larga temporada", señaló el manager de los Bravos, Brian Snitker. "Tan solo al estar del otro lado del diamante y verlo en algunas sesiones en la pretemporada, parece ser un buen tipo y un buen compañero".

Howard, ahora de 37 años, bateó para .196 con 25 cuadrangulares y 59 carreras impulsadas en 112 juegos el año pasado y se convirtió en agente libre luego que los Filis de Filadelfia rechazaron la opción de extensión por 23 millones de dólares y pagaron 10 millones por recisión, lo que puso fin a un contrato de 125 millones de dólares por cinco temporadas.

Howard revivió al bate en la segunda mitad de la campaña pasada, cuando registró un promedio de .262 con 13 jonrones y 32 remolcadas en 130 turnos. En la primera mitad había bateado para .235 con ocho vuelacercas y 32 producidas.

"No hubo un riesgo real de nuestra parte", explicó el gerente general de los Bravos, John Coppolella, en el Citi Field antes del partido del jueves contra los Mets de Nueva York. "Es un grandioso jugador decisivo. Es muy bueno con los chicos. Si funciona, es grandioso. Si no, no es un contrato de Grandes Ligas".

Seleccionado por los Filis en el draft de 2001, Howard era uno de los toleteros más temidos de la liga y registró 382 cuadrangulares, todos los con los Filis. Ha batallado desde que sufrió un desgarre de tendón de Aquiles en el último turno al bate del quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2011, que los Filis perdieron frente a San Luis.