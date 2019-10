635x357 Subastarán bate con el que Ruth pegó su jonrón 500. BETH HARRIS (Associated Press)

El bate que usó Babe Ruth para conectar el jonrón 500 de su carrera en 1929 será subastado, casi 75 años después de que el legendario pelotero se lo dio a un amigo cuya familia lo conservó.

Ruth fue el primer jugador en alcanzar el codiciado hito el 11 de agosto de 1929, al pegar un cuadrangular solitario para los Yanquis de Nueva York frente a Willis Hudlin en el League Park de Cleveland.

A mediados de la década de 1940, el toletero le obsequió el bate a su amigo Jim Rice, quien era alcalde del poblado de Suffern, Nueva York. Ambos disfrutaban jugar golf o bolos, así como de ir a cenar, y Ruth solía visitar con frecuencia el hogar de los Rice, donde conoció a la esposa de Jim, Ethyl, y a sus hijas.

En una ocasión, Rice venció a Ruth en cinco juegos consecutivos de bolos.

Terry Rice, de 69 años, abogado en Suffern y el único hijo varón de Jim, está vendiendo el bate. Nacido dos años después de que Ruth falleciera en 1948, Rice vincula más a Mickey Mantle y a Yogi Berra con los Yanquis de su niñez, pero recuerda que el bate de Ruth solía estar detrás del televisor en la vivienda de la familia.

“Siempre estaba allí. Era parte de la vida”, le dijo Rice a The Associated Press por vía telefónica el miércoles. “Nadie dijo que yo no podía tocarlo. Nunca lo saqué para jugar béisbol”.

Eso también fue algo bueno, ya que recientemente se certificó su autenticidad y recibió la mejor evaluación.

“Para un objeto inanimado, es hermoso”, señaló Rice. “Está en perfectas condiciones”.

El bate Louisville Slugger muestra algunas marcas en la parte superior del barril, donde Ruth se quitaba el lodo de sus spikes. La parte izquierda del barril tiene ciertas huellas en los sitios en los que hizo contacto con la pelota. También hay un poco de pintura verde proveniente del lugar en el que colocaban el bate en el dugout entre los turnos.

“Babe Ruth es el rey del mercado de los artículos deportivos de colección”, dijo David Kholer, presidente de SCP Auctions. “Cuando sale a la luz un nuevo artículo de Ruth de tal calidad e importancia histórica como éste, genera enorme emoción en todo el sector”.

La pelota del 500mo cuadrangular de Ruth superó el muro del jardín derecho en Cleveland, salió del parque y se fue rodando por la Avenida Lexington, donde un aficionado de los Indios la recogió. Después del partido la bola le fue devuelta a Ruth a cambio de 20 dólares y su autógrafo.

Pasarían 16 años más para que Mel Ott se convirtiera en el segundo jugador de las Grandes Ligas en llegar a 500 vuelacercas en 1945.

Después de que Jim Rice falleció en 1983, su esposa conservó el bate hasta que ella murió en 1997. Entonces pasó a manos de Terry Rice y estaba oculto en un armario.

Rice habló con sus dos hermanas mayores antes de decidirse a venderlo. Planean dividirse las ganancias.

Funcionarios de SCP Auctions en Laguna Niguel, California, calculan que el bate podría venderse en más de un millón de dólares.

Las pujas en línea podrán presentarse a partir del 27 de noviembre en scpauctions.com y concluirán el 14 de diciembre.