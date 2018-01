Vladimir Guerrero, Jones, Thome y Hoffman al Salón de la Fama del Béisbol

NUEVA YORK (AP) — Vladimir Guerrero, Chipper Jones, Jim Thome y Trevor Hoffman fueron elegidos el miércoles al Salón de la Fama del Béisbol.

El bateador designado Edgar Martínez quedó muy cerca tras una intensa campaña por parte de sus fanáticos. Barry Bonds y Roger Clemens, ambos manchados por el escándalo de los esteroides, siguieron sumando adhesiones pero volvieron a quedarse cortos.

Guerrero se convirtió en el tercer jugador dominicano que ingresará al templo de los inmortales del béisbol, y el primero de posición. Los otros dos son los lanzadores Juan Marichal y Pedro Martínez. Guerrero fue elegido en su segundo intento. Nueve veces convocado para el Juego de Estrellas, el toletero disputó la mitad de su carrera con los Expos de Montreal.

Jones y Thome dejan en 54 la cifra de jugadores elegidos en su primer año por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica.

El tercera base Jones cumplió toda su trayectoria en las mayores con los Bravos de Atlanta, con ocho selecciones al Juego de Estrellas. Thome bateó 612 jonrones, octavo en la lista histórica, y actuó primordialmente con los Indios de Cleveland.

Hoffman fue elegido en su tercer año. El ex cerrador de los Padres de San Diego consiguió 601 rescates, la segunda mayor cantidad en la historia, por detrás de los 652 de Mariano Rivera.

Los cuatro nuevos miembros serán exaltados el 29 de julio en Cooperstown, Nueva York. *

