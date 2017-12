635x357 ¿Quién cerrará el próximo gran fichaje? ¿Boston o Cachorros?. BEN WALKER (Associated Press)

Por más que sus fanáticos se embelesaban con Giancarlo Stanton disparando mísiles sobre el Monstruo Verde, los Medias Rojas de Boston no estuvieron cerca de adquirir al astro.

¿Pero alguien si imagina a los Medias Rojas o a los Cachorros y otros aspirantes a quedarse de brazos cruzados tras la incorporación del toletero a los temibles Yanquis de Nueva York?

“Estamos buscando un bate para la parte medular del orden ofensivo”, dijo Dave Dombrowski, el presidente de operaciones de béisbol de Boston en las reuniones de invierno el lunes. “Eso no ha cambiado. Primera base o bateador designado”.

Y hay un par de buenos bateadores disponibles.

J.D. Martínez, quien despachó cuatro jonrones en un juego para Arizona la pasada campaña, es agente libre. Mismo caso con Eric Hosmer, quien viene de su mejor temporada en Kansas City.

De repente los Cachorros decidan que Kyle Schwarber encajaría mejor en otro equipo. Chicago ya tendría alguien en la mira en este cónclave: el pitcher Alex Cobb, quien podrá tomar el puesto de Jake Arrieta en la rotación de los campeones de la división Central de la Liga Nacional.

No hay que olvidar que Dombrowski dio el golpe de efecto en estas reuniones hace un año, al obtener al as Chris Sale de los Medias Blancas. Y los Medias Rojas necesitan añadir poder — ganaron el Este de la Americana, pese a que fueron últimos en la liga con sus 168 jonrones.

Stanton disparó 59 cuadrangulares con Miami, en una campaña en la que fue consagrado como el Más Valioso de la Nacional. Con la facultad de poder vetar cualquier canje en su contrato, Stanton presentó a los Marlins de sus equipos predilectos: Yanquis, Astros, Dodgers y Cachorros, los clubes que alcanzaron ambas series de campeonato.

“Son ganadores”, dijo Stanton. “Tienen un equipo joven y se encuentran en una situación propicia para ganar por largo rato, y a mí me ha tocado perder por muchísimo tiempo. Y yo buscaba cambiar esa dinámica y ser un ganador”.

Dombrowski dijo que los Medias Rojas no asomaban en los planes de los Marlins, con Mookie Betts, Jackie Bradley Jr. y Andrew Benintendi en la alineación.

“Creo que se fijaron en lo que tenemos en los jardineros y consideraron que no cuadraban con nosotros”, indicó Dombrowski.

En cuanto a fichajes y cambios:

_Los Filis de Filadelfia, tras una campaña en la que acabaron últimos en su división, readquirieron al relevista Pat Neshek. Una persona al tanto del acuerdo informó a The Associated Press que Neshek recibirá un contrato de dos años por 16,5 millones de dólares, pendiente a un examen médico. La persona habló bajo la condición de no ser identificada al anticiparse al anuncio oficial.

Neskek, de 35 años, fue seleccionado al Juego de Estrellas en su primera temporada en Filadelfia. Los Filis traspasaron al derecho a Colorado a fines de julio a cambio de tres prospectos.

_Texas cerró un acuerdo de dos años y 4 millones con el relevista derecho Chris Martin, informó a AP una fuente enterada del contrato. Martin de pasar dos temporadas en Japón tras campañas con los Yanquis y Colorado.