Otro jugador de Marlins da positivo, total asciende a 16

NUEVA YORK (AP) — Otro pelotero de los Marlins de Miami dio positivo por el coronavirus, con lo que el total de contagiados dentro del equipo ascendió a 16, informó una persona con conocimiento de la situación.





La persona habló el miércoles con The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que los resultados de las pruebas no han sido difundidos públicamente.





Grandes Ligas tomó la decisión de suspender la temporada de Miami hasta el domingo, y reprogramó el calendario de juegos de cuatro equipos, mientras los Marlins lidian con el brote en sus filas. Dos empleados de Miami también dieron positivo en días recientes.





Los Marlins siguen varados en Filadelfia, donde jugaron el pasado fin de semana.





En un comunicado divulgado el martes, MLB señaló que entre las 6.400 pruebas realizadas desde el viernes, no se detectaron positivos en nadie de los demás equipos, salvo los Marlins.





Miami tuvo que someterse a una nueva tanda de pruebas el martes, y sólo un jugador dio positivo, dijo la persona.