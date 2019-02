Tras 300 millones por Machado, los Padres podrían ir por más

PEORIA, Arizona, EE.UU. (AP) — Después de adquirir a Manny Machado, los Padres de San Diego no descartaron la posibilidad de programar otra trascendental rueda de prensa en el futuro inmediato.

Con Bryce Harper, Dallas Keuchel y Craig Kimbrel aún disponibles en la agencia libre, la tentación está al alcance. ¿Harán los Padres otro inesperado fichaje?

“Siempre estamos dispuestos a reforzar nuestro club”, dijo el gerente de los Padres A.J. Preller el viernes en la presentación de Machado en una rueda de prensa. “Queremos estar en lo alto de las posiciones. Tenemos mucho trabajo por delante en cuanto a ese aspecto”.

San Diego nunca ha ganado la Serie Mundial, no completa una campaña con marca positiva desde 2010 y no se clasifica los playoffs desde 2006. Los Padres perdieron 96 juegos el año pasado.

En una ciudad que sufrió cuando los Chargers de la NFL se mudaron a Los Ángeles, los Padres han concretado los dos fichajes más caros de los últimos dos años. Adquirieron al primera base Eric Hosmer un contrato de 114 millones de dólares y siete año en febrero pasado. Ahora desembolsan 300 millones por 10 años para obtener a Machado, el pacto más lucrativo firmado por un agente libre y el segundo más grande en el béisbol de Grandes Ligas, detrás del acuerdo de Giancarlo Stanton de 325 millones y 13 años.

“Ya veremos qué ocurrirá en las próximas semanas”, dijo Preller.

Con 26 años y cuatro selecciones al Juego de Estrellas, Machado defenderá la tercera base para los Padres. Contó que San Diego empezó a cortejarle el mes pasado. El astro dominicano se puso una franela de color blanco de los Padres con el número 13.

“Me gusto lo que A.J. planteó. Me gustó la visión, lo que propuso, desde los dueños y la gerencia hasta los coaches y jugadores”, dijo Machado. “Todo fue tan perfecto”.

Machado pasó de la tercera base al campocorto con Baltimore la pasada campaña y expresó que su preferencia era permanecer en esa posición. Pero los Padres avizoran que el prospecto dominicano Fernando Tatis Jr. es su torpedero para el futuro.

"El campocorto fue algo clave, pero al final de cuentas la cuestión era: ¿cuál equipo, cuál posición, cómo será?, dijo Machado. “He jugado en la tercera base toda mi vida, me cambié porque obviamente era lo que siempre quise, había una posición abierta, pero acá vengo para jugar en tercera. Vi una gran oportunidad de ayudar a otros compañeros, ayudar a los muchachos jóvenes, ayudar a Tatis”.

Machado bateó para .297 el año pasado y fijó topes personales con 37 jonrones y 107 carreras impulsadas. Dos veces ganador del Guante de Oro por su defensa, registra un promedio de .282, 175 jonrones y 513 impulsadas en siete temporadas en las mayores.

Generó una polémica durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en octubre pasado al no correr tras batear un rodeado, para luego admitir que no es jugador que se esfuerza al máximo. “Obviamente no voy a cambiar. No soy la clase de jugador que sale despedido por la raya y se va a deslizar en primera base”.

El viernes, Machado afirmó que “esas cosas se dejan en el pasado”.

“Le sales al paso en el momento y sigues adelante”, añadió.