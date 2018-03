635x357 ¿La última temporada de Harper en Washington?. HOWARD FENDRICH (Associated Press)

Otra vez, quizás la última, los Nacionales de Washington ponen en marcha una temporada contando con Bryce Harper como líder de su explosiva ofensiva, un grupo que también incluye a Anthony Rendon, Daniel Murphy, Ryan Zimmerman y Trea Turner.

Nuevamente, los Nacionales ostentan una de las mejores rotaciones de las Grandes Ligas, encabezada por Max Scherzer —con sus tres premios Cy Young— y Stephen Strasburg.

Y otra vez, el equipo de la capital del país viene precedido por una temporada en la que ganó el título de su división para despedirse a las primeras de cambio en los playoffs.

NUEVO MANAGER

Es así que, otra vez, los Nacionales cuentan con un nuevo piloto, en este caso el novato dirigente Dave Martínez, con la tarea de finalmente ganar una serie de postemporada.

“El mensaje que yo les he dado es sencillo: ‘cuando nos toque estar ahí, traten de tomarlo como un juego más. Será el 163, 164, 165’. Solo eso. Tenemos la calidad para conseguirlo. Ellos lo saben”, dijo Martínez al inicio de su primera pretemporada como manager tras ser la mano derecho de Joe Maddon con los Cachorros de Chicago.

Martínez fue contratado para reemplazar a Dusty Baker tras derrotas sucesivas por una carrera en el quinto juego de la serie divisional con Washington.

“Lo que he les he dicho desde el primer día es que no estoy acá para cambiar la cultura”, afirmó Martínez. “Acá estoy para ayudarles”.

HARPER Y SU FUTURO

Desde el inicio, Harper advirtió que no responderá a una sola pregunta sobre lo que hará después de la próxima temporada.

Eso obedece a que será agente libre tras 2018 y ese es un tema que todo el mundo querrá discutir en los próximos meses. También hay intriga por la continuidad del gerente general Mike Rizzo, cuyo contrato expirará al final de esta temporada.

Harper quiere enfocarse en reeditar su campaña de 2015, en la que ganó el premio al Jugador Más Valioso de su circuito en forma unánime y que Washington logra sortear la serie divisional.

“De nosotros se espera ganar”, dijo Harper. “Somos los favoritos en el Este. Se nos señala como posible candidatos para ganar el campeonato de la liga y también ganar la Serie Mundial”.

Con el roster a la mano, lo que menciona Harper es un disco rayado. Pero es cierto. Lo tienen todo, incluso un bullpen más efectivo tras varios años de sufrir para cerrar los juegos.

LOS RIESGOS

Dado que están en una relativamente débil, lo peor para los Nacionales podría quedar segundos y poder quedarse con uno de los dos comodines. Eso solo podría darse si varias de sus estrellas decepciones o se multipliquen las lesiones. Este es un equipo que en año recientes ha demostrado que sabe asimilar las ausencias de jugadores clave, como ocurrió al perder al jardinero izquierdo Adam Eaton (rodilla) casi toda la campaña pasada y recién empezó a blandir un bate al finalizar los entrenamientos de primavera.

El segunda base Murphy se operó la rodilla y se perderá el inicio del año. El inicialista Zimmerman y el jardinero central Michael A. Taylor apenas tuvieron turnos en la pretemporada.

Después de Scherzer y Strasburg, Gio González y Tanner Roark son los otros fijos de la rotación. Pero el quinto es una interrogante, con A.J. Cole tomando la asignatura de momento.