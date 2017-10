Anthony Joshua conserva contra Takam sus títulos AMB y FIB de los pesados

El británico Anthony Joshua defendió con éxito sus cinturones mundiales de los pesos pesados de la Asociación Mundial (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), derrotando este sábado en Cardiff al franco-camerunés Carlos Takam, delante de 70.000 espectadores que apoyaron ruidosamente al púgil local.

El árbitro del combate decidió pararlo en el décimo asalto, para enfado del público y sorpresa de los protagonistas.

Joshua (28 años) cuenta ahora en su palmarés con 20 victorias, sin ninguna derrota, y todos sus triunfos han llegado antes del final. Así había sido en el anterior, en abril, cuando ganó tras un combate épico de once asaltos ante el ucraniano Wladimir Klitschko, el antiguo rey de la categoría.

Takam (36 años) había reemplazado al búlgaro Kubrat Pulev, que era inicialmente el aspirante oficial para medirse a Joshua pero que tuvo que ser declarado baja por lesión a dos semanas del combate. El boxeador de Duala, nacionalizado francés en 2015, se convirtió en el cuarto boxeador que resiste ante el coloso británico (1,98 metros) más de tres asaltos, pero en ningún momento pareció capaz de poder ganar el combate.

En un encadenamiento de golpes de Joshua en el décimo asalto, cuando Takam ya había sufrido un corte en una ceja en el cuarto asalto, el árbitro decidió parar el combate.

"Fue una buena pelea hasta que el árbitro la paró. Intenté derribarlo, es lo que un boxeador debe hacer. Pero la decisión (del árbitro) no me corresponde a mí, yo no tengo control en eso. Él tomó su decisión", afirmó Joshua, destacando la calidad de su adversario.

"El árbitro me detuvo, no sé por qué", lamentó por su parte Takam al micrófono de la televisión SFR Sport. "Estaba esquivando, no sé. Si me hubieran parado porque el doctor dice que me había cortado lo hubiera podido comprender...", añadió, deseando poder tener una revancha y rechazando utilizar como "excusa" su corta preparación para esta pelea.

Takam recibió aplausos entre el público del Millennium Stadium por su esfuerzo y por haber resistido más tiempo del que muchos esperaban.