Canelo vs. Triple G: “una pelea de verdad”

NUEVA YORK (AP) — “Una pelea de verdad”.

Así es como el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, Gennady Golovkin y sus promotores catalogan el combate que protagonizarán por la supremacía del peso mediano el 16 de septiembre en Las Vegas.

Y los dos no ocultan su desdén respecto al “otro evento”: el retorno de Floyd Mayweather frente al campeón de artes marciales mixtas Conor McGregor, pautado el mes previo en la misma ciudad.

“Me tienen sin cuidado”, declaró el promotor Oscar De La Hoya el martes. “El que sea tres semanas antes de una cita el 16 de septiembre entre dos grandes campeones no afecta en lo absoluto. Si la gente quiere ver una pelea en serio, deberán sintonizarse el 16 de septiembre”.

No hay duda alguna que el enfrentamiento entre Mayweather, de vuelta a los tinglados tras un retiro que duró dos años, y McGregor despierta enorme intriga.

Pero la Álvarez-Golovkin es la pelea más trascendental —y que promete más acción— desde que Mayweather derrotó por decisión a Manny Pacquiao en 2015.

Lo tiene todo. Los dos están en el apogeo de sus carreras. “Triple G” se presenta con un récord invicto y Canelo solo ha perdido una vez, ante Mayweather en 2013. Ambos son noqueadores por excelencia.

Era la pelea que se pedía a gritos desde hace mucho tiempo. El kazajo Golovkin (37-0, 33 nocauts) expondrá sus coronas del peso mediano ante Álvarez (49-1-1, 34 nocauts). Se hizo realidad una vez que Golovkin venció por puntos a Danny Jacobs —su primera por decisión a 12 asaltos— y Álvarez vapuleó a Julio César Chávez Jr. a inicios de este año.

“La gente quería ver esta pelea y por eso es que la hicimos, por el gusto de la afición”, dijo Canelo, el ídolo mexicano que debió soportar los cuestionamientos sobre si estuvo rehuyéndole a enfrentar a Golovkin.

“No me molesta porque la realidad entre comillas es que tardó mucho porque peleas de esta magnitud duran como 6 u 8 años y, prácticamente, esta pelea duró un año y medio en hacerse”, señaló Álvarez en una entrevista con The Associated Press. “Así se deben hacer las peleas para que se hagan interesantes, para que la gente tenga una buena pelea”.

Más agudo sobre Mayweather-McGregor, Golovkin habló de “pura farándula”.

“Conor no es boxeador, es un peleador de UFC”, dijo Golovkin. “Eso es un gran espectáculo comercial. Eso no es boxeo y la gente entiende que, si de verdad quiere una verdadera demostración de boxeo, un clásico, la fecha es el 16 de septiembre”.

