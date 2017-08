Floyd Mayweather regresa para encarar el reto más desconocido de su carrera

Luego de dos años de su retiro, Floyd Mayweather Jr. regresa al cuadrilátero para un particular combate de boxeo frente a la estrella irlandesa de las artes marciales mixtas, Conor McGregor, en lo que será la última multimillonaria pelea de su exitosa carrera.

El autodenominado 'The Best Ever' cree que su cita ante el peleador de moda de la Ultimate Fighting Championship (UFC) le servirá para llegar a la tan ansiada marca de 50-0, que lo pondría por encima del mito del boxeo estadounidense Rocky Marciano, fallecido en 1955 con récord de 49-0.

"Luego de esta victoria voy a decir adiós para siempre. Eso está decidido", fue la sentencia de Mayweather esta semana antes de arrancar las actividades previas a su pleito del 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Pero este compromiso significa para el 'Pretty Boy' un reto mayúsculo, ya que McGregor si bien no es un boxeador nato ha demostrado tener fortaleza en sus puños como para mandar a dormir a sus oponentes. No es el peleador de artes marciales mixtas convencional y su ambición ha traspasado el deporte.

Floyd y Conor representan el liderazgo de los dos deportes de combate más importantes del mundo, una pelea que servirá para dictar sentencia sobre la ventaja o desventaja que puede tener una modalidad sobre la otra.

- Fuego en las redes sociales -

Mayweather tiene a su favor que McGregor lo enfrentará en su hábitat, en un ring de boxeo y con las reglas de ese deporte, aunque la Comisión Atlética de Nevada autorizó el uso de guantes de ocho onzas para esta pelea, algo que en teoría podría beneficiar el poder de las manos del irlandés.

"Dios hizo solamente algo perfecto: mi récord", dijo Mayweather refiriéndose sobre las razones que lo traen a pelear con la principal estrella del UFC en la actualidad.

Por primera vez, el estadounidense enfrenta a un peleador tan o más influyente que él. De hecho este pleito se construyó en redes sociales, en donde los aficionados invitaron a Floyd a demostrar que podría contrarrestar el poder de las manos de McGregor.

El primer indicio que llevó a Showtime a pensar en la rentabilidad de llevar a cabo esta pelea fue la repercusión mediática que provocaban los desafíos mutuos entre Mayweather y McGregor, que fueron tendencia constantemente a finales de 2016.

Como era de esperarse la gira mundial de prensa estuvo plagada de insultos, amenazas y bromas pasadas de tono que incluyeron ofensas raciales entre ambos contendientes.

- ¿Ventajas? -

'The Pretty Boy' es favorito en las encuestas, principalmente, cuando luego de los entrenamientos públicos McGregor luciera formas poco convencionales dentro del boxeo, lo que en teoría hace pensar que podría ser exhibido por su oponente, un especialista de la defensiva.

Sin embargo, McGregor se ha defendido diciendo que su forma de entrenar es precisamente lo que debería preocupar a su rival, acostumbrado a pelear con boxeadores tradicionales.

La ventaja en estatura y alcance de la estrella del UFC son dos temas a considerar por parte del equipo de trabajo de Floyd, que ha prometido vencer por KO para borrar cualquier duda sobre cuál es el deporte de combate más dominante.

Mayweather Jr. ha tomado muchas precauciones respecto a las habilidades de su rival y ha impuesto una generosa multa sobre la bolsa de Conor si este lanza una patada u otro golpe de artes marciales mixtas durante el combate.

'Money' ya había dejado el ring de boxeo para incursionar en la lucha libre profesional, pero enfrentar a un astro del UFC es por mucho el reto más importante de su carrera.